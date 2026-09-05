Tra oggi e domani, oristanesi in campo per la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Sarà l’ultimo test ufficiale, prima dell’inizio del campionato, in programma tra il 12 e il 13 settembre.

In Eccellenza, il Terralba F. Bellu, dopo la sconfitta dell’esordio (0-2 al Remigio Corda con una formazione rimaneggiata e tanti fuoriquota tra i titolari) sarà di scena stasera (calcio d’inizio alle 17.30) sul campo della Villacidrese. L’undici allenato da Roberto Concas, per rimanere nella competizione, sarà obbligato a ribaltare il passivo della gara di andata.

In Promozione, oristanesi in campo nella giornata di domenica. Alle 17, l’Arborea cercherà di consolidare il successo dell’andata (0-2) contro l’Arbus Guspini Costa Verde tra le mura amiche del “Gino Neri” e staccare così il pass per turno successivo. Alla stessa ora giocherà anche il Bosa, sul terreno del Thiesi, dopo la vittoria per 1-0 della sfida di andata. Infine, chiuderà il programma l’incrocio tra Samugheo e Tharros. Sette giorni fa, la formazione allenata da Federico Trudu si impose con un gol per tempo (0-2 firmato da Frau e Fadda). Per quest'ultima sfida, il calcio d’inizio è previsto alle 18.

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