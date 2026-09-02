Il prodotto è una carota elastica arancione lunga circa 17 centimetri. L’invito è a sospenderne immediatamente l’utilizzo e a non aprirla o gettarla tra i normali rifiuti.

Un giocattolo contenente al suo interno sabbia contaminata da tremolite, una forma di amianto, è stato segnalato dal Ministero della Salute nell’ambito del sistema europeo Safety Gate. Il prodotto, classificato a rischio serio, potrebbe essere stato commercializzato anche in Italia e trovarsi nelle abitazioni, nelle scuole o nelle strutture destinate all’infanzia.

Si tratta di un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, lungo circa 17 centimetri e riempito di sabbia. La marca è Trendhaus, il modello 967176, il lotto 2025 = CH33287 e il codice a barre 4032722967176. Le analisi hanno rilevato nella sabbia la presenza di amianto tremolite. Il rischio è legato in particolare all’eventuale rottura dell’involucro, dalla quale potrebbe fuoriuscire il materiale contaminato. Chi dovesse essere in possesso del giocattolo è invitato a sospenderne immediatamente l’utilizzo, tenerlo lontano dalla portata dei bambini e non aprirlo, tagliarlo, forarlo o svuotarlo. Vanno inoltre evitate manipolazioni non necessarie.

Il prodotto non deve essere gettato nei normali rifiuti domestici né conferito autonomamente nei centri comunali di raccolta. Per conoscere le corrette modalità di gestione e smaltimento è necessario seguire le indicazioni delle autorità competenti e, secondo quanto riportato nell’avviso, contattare preventivamente l’Asl territorialmente competente. È inoltre possibile verificare con il venditore l’eventuale possibilità di riconsegna.

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