Valorizzare l’economia del paese, partendo dall’agricoltura e incontrare la gente nel nome di una passione comune. Sono queste le finalità della dodicesima edizione di ‘Trattorando’, un evento, dedicato ai mezzi agricoli, organizzato col patrocinio del Comune, che si svolgerà per l’intera giornata di oggi 5 settembre dalle 10 nell’ampio spazio che si trova dietro il convento di Santa Lucia.

Si riparte dal successo delle passate edizioni e fervono i preparativi dei volontari e del gruppo promotore dell’iniziativa, che ha dato vita all’associazione ‘Trattorando 2.0’. La manifestazione, nata nel 2012, diventerà occasione di riflessione per il futuro del mondo dell’agricoltura e si annuncia la presenza di tantissimi mezzi agricoli che arriveranno da tutto il circondario del Medio Campidano, della Marmilla e dell’Oristanese e si daranno battaglia nelle prove di abilità nelle retromarcia con rimorchio e nella prova di abilità nel tiraggio. ‘L’evento – spiega il presidente dell’associazione Marcello Curreli - coinvolge l’intero settore agricolo sardo ma è aperto a chiunque voglia passare qualche ora diversa, in allegria, all’aria aperta. L’evento prevede varie prove di abilitià con i trattori, il corso per l’utilizzo della motosega e per l’utilizzo del trattore, esposizioni, divertimento, musica e cibo’. Alle 10 ci sarà l’inaugurazione e l’apertura degli stand e alle 19 la gara di traino e la gara di accelerazione. Alle 20 ci sarà la sagra del vitello. La serata sarà presentata dallo speaker sangavinese Gianni Angei.

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