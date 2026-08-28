Nelle Parafarmacie Sant’Ignazio, catena sarda fondata da Riccardo De Francisci e Claudio Cosseddu, dietro al banco c’è una squadra che vive ogni giorno i valori di sorriso, ascolto e consiglio personalizzato. Non si tratta solo di vendere prodotti: farmaci, parafarmaci, dermocosmetici e dispositivi medici, ma di creare relazioni autentiche con i clienti, incarnando il motto aziendale “sentirsi bene” attraverso competenza ed empatia.

L’ambiente di lavoro è percepito come sereno e stimolante, un luogo sicuro dove i membri dello staff si sentono rispettati come persone e professionisti. Molti di loro lo descrivono come una seconda casa, una vera e propria famiglia che valorizza le individualità, con titolari sempre presenti, disponibili al confronto e un clima privo di pressioni inutili. La crescita professionale, l’intesa del team e la fiducia reciproca emergono come elementi distintivi, in un contesto che premia il contributo di ciascuno.

Le definizioni che lo staff ci dà parlano da sole: per loro Parafarmacia Sant’Ignazio è un punto di riferimento dove le persone si sentono ascoltate e comprese, ricevono consigli con professionalità, gentilezza e grande disponibilità. È una realtà unica ideata da due giovani menti brillanti che, con coraggio e determinazione, hanno costruito un’azienda solida basata su trasparenza, concorrenza onesta e innovazione. Un ambiente che mette in primo piano le esigenze della clientela e dei dipendenti, senza atteggiamenti distaccati ma con un dialogo diretto. Qui si trova consulenza, fiducia, convenienza e un’ampia gamma di prodotti per tutte le esigenze, in un clima di totale serenità dove i clienti entrano anche solo per salutarli o tornano per ringraziare per un consiglio risolutivo.

Ma Parafarmacia Sant’Ignazio non è solo banco farmaceutico: il magazzino centrale di Sestu è il motore invisibile dell’azienda. Qui opera un team che si occupa di ricevere e caricare la maggior parte della merce da parte delle aziende fornitrici, la organizzano con metodo e precisione, preparando con attenzione gli ordini destinati ai vari punti vendita. È un lavoro essenziale, lontano dagli occhi del pubblico ma fondamentale: la loro attenzione ai dettagli e i tempi stretti garantiscono scaffali sempre forniti e un servizio rapido per i pazienti, con la stessa cura che contraddistingue tutto il team.

Il culmine della loro filosofia aziendale è rappresentato dalla linea di integratori Decofarm, disponibile nei loro punti vendita e su decofarm.it. Nata dall’esperienza quotidiana al banco, si distingue per ingredienti concentrati, qualità elevata, formulazioni efficaci e prezzi accessibili che la rendono unica. È una linea innovativa capace di venire incontro a varie esigenze: Edemflog per l’insufficienza venosa, Bromelina Suprema per drenare i liquidi in eccesso, Wonder Gastro per le problematiche di acidità gastrica e reflusso e ancora Omega 3 Plus con un'alta concentrazione di EPA e DHA per il benessere di vista, sistema cardiovascolare e nervoso. I collaboratori di Parafarmacia Sant’Ignazio vivono Decofarm in prima persona, la utilizzano loro stessi con ottimi risultati, ne apprezzano la certezza nella risoluzione dei problemi e la consigliano quotidianamente al banco come soluzione pratica e performante, diversa dalle altre per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Parafarmacia Sant’Ignazio, fondata nel 2009 dall’amicizia tra Riccardo e Claudio, conferma così il suo modello: persone al centro, per curare altre persone, uno schema tutto sardo che parte dalla serenità interna per generare fiducia esterna.

Non vi resta che andare a trovarli! Vi aspettano nei loro punti vendita:

Sestu: (C.C. Corte del Sole) ex SS 131 km 10.800

Cagliari: Viale Sant’Avendrace 186, Via Garibaldi 7, Via della Pineta 84

Pirri: Via Salvo D’acquisto 2

Assemini: Via Cagliari 344

Alghero: Viale Giovanni XXIII 47

Torino: (C.C. Officine S) Corso Mortara 24

Informazione promozionale a cura di Parafarmacia Sant’Ignazio

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