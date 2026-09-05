Allarme incendio nella notte tra venerdì e sabato a Cala Gonone, Dorgali. 

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta in Vico Osala per domare le fiamme che hanno avvolto un’auto in sosta. Sul posto anche i carabinieri. 

Gli uomini del 115 hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Quindi sono state avviate le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Non è esclusa la mano dolosa. 

(Unioneonline)

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