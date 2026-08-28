Wine Street Experience Sardegna torna nel cuore di Oristano con la quinta edizione, in programma oggi 28 agosto a partire dalle ore 20.00. Per l’occasione l’evento si svilupperà tra Via De Castro e il Secret Garden di Craf da Banana, unendo due spazi e due atmosfere differenti del centro storico.

Ideata e organizzata da Craf da Banana, Wine Street Experience Sardegna nasce con l’obiettivo di riportare le persone a vivere le vie del centro attraverso un format dedicato all’enogastronomia, alla musica, alla cultura del territorio e alla socialità. Un progetto cresciuto edizione dopo edizione grazie alla collaborazione con cantine, produttori, artigiani e imprese sarde, trasformando la degustazione in un’occasione per conoscere prodotti, persone e storie del territorio.

Tra i protagonisti della nuova edizione ci sarà Silvio Carta, storica realtà sarda che attraverso vini, distillati, liquori e botaniche mediterranee racconta una Sardegna legata alle proprie radici ma capace di esprimersi con linguaggi contemporanei. A interpretarne i prodotti sarà Fata Cornelia, che curerà la parte dedicata alla mixology con cocktail realizzati per la serata. Il bere miscelato entrerà così a pieno titolo nel percorso gastronomico, raccontando attraverso il bicchiere profumi e suggestioni mediterranee.

Spazio anche ai sapori della terra con Forma Carni, che proporrà una degustazione gratuita dedicata ai propri prodotti e alla tradizione dei salumi sardi. Un’occasione per portare all’interno della Wine Street Experience il racconto della norcineria e delle produzioni legate alla cultura gastronomica dell’Isola.

Da Morgongiori arriverà invece il Pastificio Il Grano d’Oro, protagonista di una dimostrazione dal vivo dedicata alle Lorighittas. Le artigiane del pastificio realizzeranno a mano la tradizionale pasta durante la serata, permettendo al pubblico di osservare la particolare lavorazione con cui l’impasto viene intrecciato e trasformato nella caratteristica forma ad anello. Un modo per portare simbolicamente Morgongiori nel cuore di Oristano e valorizzare uno dei patrimoni gastronomici più riconoscibili del territorio.

La quinta edizione sarà caratterizzata dalla presenza di due anime complementari. Via De Castro continuerà a rappresentare il cuore urbano e dinamico della manifestazione, tra passeggio, degustazioni e incontri. A questa dimensione si affiancherà il Secret Garden, il giardino interno di Craf da Banana, uno spazio più raccolto dove proseguire l’esperienza tra cocktail, verde, luci soffuse e convivialità. Il pubblico potrà muoversi liberamente tra i due ambienti, costruendo il proprio percorso durante la serata.

A fare da colonna sonora all’evento saranno i Session Blues, protagonisti della musica dal vivo, che accompagneranno il pubblico contribuendo a creare l’atmosfera informale e curata che caratterizza la Wine Street Experience.

Arrivato alla quinta edizione, il progetto prosegue così il proprio percorso con l’obiettivo di mettere in relazione il centro storico di Oristano con alcune delle realtà produttive e artigianali della Sardegna. La filosofia resta quella delle origini: riportare le persone nelle vie della città, favorire l’incontro e la socialità e offrire alle imprese uno spazio nel quale raccontare direttamente il proprio lavoro.

L’appuntamento con Wine Street Experience Sardegna è oggi 28 agosto dalle ore 20.00, tra Via De Castro e il Secret Garden di Craf da Banana, nel centro storico di Oristano.

Informazione promozionale a cura di Ristorante Craf da Banana

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