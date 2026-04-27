Riapre a Cagliari lo Spazio Play Garden dei Superanimatori, nuovo punto di riferimento per il divertimento estivo. Situato all’interno dell’Orange Marina Padel Club, nella suggestiva cornice di Su Siccu, offre 400 mq tra prato verde, area coperta e zone relax pensate per eventi e famiglie.

Il 14 maggio è in programma l’inaugurazione gratuita con Open Day e presentazione del Super Summer Camp 2026, dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni. Durante la serata sarà possibile scoprire attività sportive, creative e musicali, oltre all’animazione firmata Superanimatori.

Play Garden propone feste “chiavi in mano” da 399€, con animatori, mascotte e gonfiabile maxi. Dall’8 giugno all’11 settembre ospiterà il campus estivo giornaliero con sport, laboratori e musica, garantendo qualità, sicurezza e uno staff qualificato.

Informazione promozionale a cura di SuperAnimatori

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