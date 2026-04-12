Nasce AVIX, piattaforma intelligente per il monitoraggio ambientale e la prevenzione degli incendi, sviluppata da Alarm System S.r.l. insieme a I.T. Euromedia S.r.l. e all’Università degli Studi di Cagliari. Il progetto si colloca nel crescente ambito delle soluzioni tecnologiche per la tutela del territorio, con l’obiettivo di rendere più tempestive ed efficaci le attività di prevenzione e gestione delle emergenze.

La piattaforma integra reti di sensori a terra a basso consumo energetico, alimentati anche da sistemi di energy harvesting, telecamere nel visibile e nell’infrarosso e droni a guida autonoma, dando vita a un sistema coordinato per il monitoraggio continuo e dinamico delle aree a rischio. Un approccio che consente di superare i limiti dei modelli tradizionali, spesso basati su controlli non continuativi o su interventi successivi alla segnalazione.

I dati raccolti vengono elaborati tramite modelli predittivi in grado di individuare tempestivamente potenziali focolai e di stimarne l’evoluzione e la propagazione. Questo permette di supportare decisioni rapide e mirate, contribuendo a ridurre i tempi di intervento e l’impatto degli incendi sul territorio.

Il progetto AVIX si inserisce nel quadro delle iniziative volte allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per il monitoraggio ambientale e la prevenzione dei rischi legati agli incendi, contribuendo alla sperimentazione di sistemi basati su veicoli autonomi.

Il progetto sarà presentato il 13 aprile presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari, in via Marengo, nel corso di un incontro dedicato al confronto tra partner, istituzioni e stakeholder sulle prospettive di sviluppo e le possibili applicazioni sul territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alarm System S.r.l., referente Ing. Angelo Ancillotti (tel. 070.493432, e-mail progetti@alarmsystem.it).

Informazione promozionale a cura di Alarm System

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