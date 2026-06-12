Ennesimo incendio, questa mattina, nella zona del campo rom lungo l Statale 387, tra Selargius e Settimo San Pietro.

Il lavoro dei vigili del fuoco è iniziato alle 11. Le fiamme avevano avvolto masserizie varie, come rottami e vecchi elettrodomestici. Sul posto due squadre di pronto intervento della Centrale operativa, che hanno subito iniziato le operazioni di bonifica.

Tra le in fiamme c’erano anche alcuni contenitori di gpl, localizzati e messi in sicurezza.

I vigili del fuoco sono stati affiancati da squadre di volontariato della Protezione Civile dell'antincendio Regionale che hanno provveduto alle operazioni spegnimento d'interfaccia: il fuoco, alimentato dal vento, si stava propagando tra le sterpaglie, arrivando a cpoinvolgere i terreni adiacenti.

(Unioneonline/E.Fr.)

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