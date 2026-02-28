L’impresa funebre Davide Fadda rappresenta da oltre un secolo un punto di riferimento storico per la comunità di Settimo San Pietro.

Le sue origini risalgono ai primi anni del Novecento, quando Giovanni Fadda, abile e instancabile falegname, iniziò a realizzare artigianalmente cofani funebri su ordinazione. Un lavoro svolto con dedizione e profondo rispetto, portato avanti successivamente dal figlio Davide Fadda, che ne consolidò la reputazione sul territorio.

Negli anni Sessanta l’azienda compì un’importante evoluzione, affiancando alla produzione artigianale il commercio di cofani funebri realizzati da ditte specializzate nel Made in Italy, oggi esportato in tutto il mondo. Una scelta che ha permesso di offrire alle famiglie una gamma più ampia, raffinata e di altissima qualità.

Dal 1999 l’attività è stata rilevata e viene gestita con serietà e dedizione da Alessandro Pisu, monserratino di nascita e ormai 30 anni residente a Soleminis. Con sensibilità, professionalità e profondo senso del dovere, Alessandro Pisu continua la tradizione storica dell’agenzia, mettendosi quotidianamente al servizio delle famiglie e delle amministrazioni locali, collaborando anche con i servizi sociali per garantire a tutti un servizio dignitoso, decoroso e di qualità.

Discrezione, umiltà e rispetto sono i valori che contraddistinguono l’impresa funebre Davide Fadda. L’agenzia è reperibile 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, offrendo assistenza immediata in ogni fase dell’organizzazione del rito funebre. Ogni dettaglio viene curato personalmente dal titolare: dalla scelta di prodotti esclusivamente di altissimo livello, ai fiori recisi di giornata, fino al coordinamento completo del servizio.

Grazie a partnership consolidate con aziende leader nei trasporti funebri, nelle creazioni floreali e nei lavori lapidei, l’impresa garantisce un’assistenza completa, professionale e puntuale, specializzata oltre ai servizi tradizionali, in consulenza pre e post mortem e cremazioni, affido e dispersione ceneri.

Per maggiori informazioni sui servizi offerti è possibile lasciare un messaggio whatsapp al 3401701960 e sarete ricontattati.

