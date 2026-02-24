A 23 anni Nicola Perra ha fatto una scelta che in pochi avrebbero avuto il coraggio di compiere: lasciare il posto fisso per inseguire un’idea. Prima di diventare imprenditore, Nicola Perra era «un ragazzo curioso, con tanta voglia di fare ma poche certezze». Nato e cresciuto a Cagliari, guardava le case con occhi diversi: non solo muri e metrature, ma potenziale, trasformazione, valore nel tempo.

Nel 2017 Nicola Perra decide di investire su sé stesso. Non per incoscienza, ma per evitare una vita da dipendente. «La mia più grande paura era restare fermo». Sceglie studio, formazione e disciplina. Per un periodo Nicola Perra si “isola”: meno distrazioni, più concentrazione. Sacrifici che diventano mentalità. La conferma arriva con la prima operazione conclusa senza grandi capitali e con un cliente soddisfatto. È in quel momento che Nicola Perra capisce di essere sulla strada giusta.

Oggi NP Immobiliare Srl, guidata da Nicola Perra, si distingue per un approccio fondato su trasparenza ed etica. «Lavoriamo con patrimoni importanti: la fiducia è tutto». Non solo nella trattativa, ma anche nel post vendita, aspetto spesso trascurato nel settore. Per Nicola Perra mantenere la parola data è un principio non negoziabile, sia con i clienti sia con gli investitori privati che finanziano i progetti. Il mercato premia questa visione: gli immobili riqualificati, moderni ed efficienti registrano una domanda crescente, sia per abitazione sia per investimento.

A chi ha paura di iniziare, Nicola Perra consiglia di non aspettare il momento perfetto. «Non arriva mai. Si cresce facendo». Le sue regole sono chiare: disciplina, visione a lungo termine, anticonformismo e capacità di resistere nei momenti difficili. Perché, per Nicola Perra, il successo non è fortuna, ma un processo.

