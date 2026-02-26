In Sardegna, le imprese qualificate nel settore ambientale esistono, come la Ecoshardana che segue puntuali protocolli di sicurezza: il traguardo poggia nel condurre un ciclo di gestione sostenibile in tutta la regione, oltre a incentivare la sensibilizzazione della cittadinanza, con una crescente informazione.

Ecoshardana, solida realtà

L'azienda sarda opera nel campo dei servizi ecologici mirati alla salvaguardia dell’ambiente. In un contesto complesso come quello ambientale, operare con innovazione significa restare focalizzati sul mercato e garantire alla clientela servizi risolutivi. La Ecoshardana si fonda sulla passione per il proprio lavoro: la stessa che viene messa a disposizione di Enti pubblici e privati, unita all'elevata professionalità acquisita in ambito ambientale in oltre un ventennio di lavoro, reso per importanti realtà imprenditoriali di livello nazionale e internazionale. L'azienda Ecoshardana, giovane e dinamica, si pone accanto del cliente, pubblico o privato, con soluzioni coerenti alle urgenze.

«La nostra missione è prenderci cura dell’ambiente e del territorio, restituendo alla nostra isola paesaggi ancora contaminati, così da proteggere il benessere delle persone che la abitano.» - questa la visione pragmatica dell'azienda sarda. Così come il primitivo popolo sardo, guerrieri capaci e tenaci nella difesa e salvaguardia del territorio, a cui il nome si ispira, l’intento della Ecoshardana è proprio di contribuire in maniera attiva alla conservazione della isola, luogo in cui il suo fondatore ha deciso di dar vita a questo progetto imprenditoriale.

Uno dei principali punti di forza della società è, di certo, il proprio organico: composto da un management dinamico, motivato, altamente professionale e da maestranze ben specializzate. L’Ecoshardana si basa sulla competenza e la capacità dei suoi collaboratori di offrire esperienza e attitudine propositiva nell'affrontare problematiche, spesso complesse, adottando le migliori soluzioni e proponendosi come partner leale e determinato, nell’ottica di un percorso di crescita costante e condiviso con il cliente.

L'offerta qualificata di Ecoshardana

La società dispone di mezzi e attrezzature specifiche, fondamentali per realizzare con successo ogni tipo di servizio richiesto.

«Eseguiamo bonifiche da amianto, accompagnando i clienti, sia privati che pubblici, sin dalle fasi preliminari con preventivi e sopralluoghi gratuiti per poi redigere tutta la documentazione propedeutica alla realizzazione dell'attività come, per esempio, la pratica sul portale ASL, la redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) e del Piano di Lavoro, la compilazione dei formulari, fino alla parte operativa costituita dalla rimozione e, poi, dallo smaltimento. Siamo in grado di smaltire qualsiasi tipologia di rifiuto su tutto il territorio regionale.» - la voce è interpretata da Giovanni Saba, a capo dell'azienda sarda.

Ecoshardana ha, negli anni di attività, consolidato rapporti di collaborazione con aziende leader del settore per il trattamento dei rifiuti sia a livello regionale che nazionale, potendo così fornire al cliente la possibilità di scelta sulle azioni da intraprendere, soffermandosi anche sull’economicità dell’intervento. Nulla è, pertanto, lasciato al caso e realizzare i servizi con qualità e professionalità, nel rispetto delle normative, delle regole e delle esigenze di clienti e fornitori, sarà sempre l’unica modalità con cui la società intende operare. Questo modus operandi rappresenta, per Ecoshardana, il solo percorso di crescita che possa concretizzare gli obiettivi prefissati.

«Ci occupiamo di pulizie industriali come, per esempio, dal guano di piccione, aspirazione di scarti di lavorazione da acciaierie e fonderie; aspirazione fanghi/vasche; pulizia condotti ostruiti; per l’attività ci avvaliamo di attrezzature specifiche come l'escavatore a risucchio, autospurgo, casse scarrabili. Proponiamo soluzioni innovative per lo smaltimento dei rifiuti e per la bonifica di siti contaminati da sostanze inquinanti. Siamo specializzati nella raccolta, nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi. Puntiamo a rinnovarci in modo costante per stare al passo del mercato e garantire sempre un servizio rapido e completo.» - conclude Giovanni Saba.

