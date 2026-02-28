Acquistare casa o avviare una ristrutturazione senza una verifica urbanistica preventiva può trasformarsi in un percorso costoso e complesso. Abusi edilizi non sanati, scelte progettuali rimandate, preventivi poco chiari sono tra le cause più frequenti di ritardi in cantiere e aumento dei costi.

Spesso le criticità si scoprono quando i lavori sono già iniziati, e intervenire in quel momento diventa più oneroso. Per questo la fase preliminare è determinante: controllare la regolarità urbanistica dell’immobile (prima della proposta o del preliminare), definire con precisione il progetto e predisporre un elenco dettagliato delle lavorazioni (prima di iniziare i lavori) rende i preventivi confrontabili e riduce il rischio di imprevisti e aumento dei costi.

Su questi aspetti opera lo Studio Tecnico Fois, che affianca i clienti dalla verifica iniziale alla gestione preliminare del progetto e del cantiere e alle pratiche finali, con l’obiettivo di ridurre incertezze, ritardi e aumento dei costi.

