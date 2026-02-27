Nel momento più delicato della vita, quando il dolore rende tutto più difficile, poter contare su un punto di riferimento serio e umano fa la differenza. L’Agenzia Funebre L’Aurora di Villacidro nasce con questa missione: accompagnare le famiglie con rispetto, sensibilità e competenza, offrendo un supporto concreto e costante in ogni fase dell’organizzazione del funerale.

Una storia fatta di vicinanza e fiducia

Radicata nel territorio di Villacidro, L’Aurora è cresciuta nel tempo grazie alla fiducia delle famiglie che, negli anni, hanno scelto un servizio capace di unire tradizione e innovazione, mantenendo sempre al centro la persona.

Ogni servizio è svolto con discrezione assoluta e attenzione ai dettagli, perché ogni vita merita un commiato unico, dignitoso e conforme alle volontà del defunto e dei suoi cari.

Servizi completi e personalizzati

L’Agenzia Funebre L’Aurora offre una gamma completa di soluzioni funebri, tra cui:

Organizzazione completa del funerale

Disbrigo di tutte le pratiche burocratiche e cimiteriali

Allestimento camere ardenti e addobbi floreali personalizzati

Servizio di trasporto funebre nazionale e internazionale

Cremazioni e gestione delle relative pratiche

Stampa e affissione manifesti funebri e ricordini

Fornitura cofani funebri di diverse tipologie e materiali

Servizio di tanatoestetica, per garantire una presentazione curata e rispettosa del defunto

Consulenza continua prima, durante e dopo la cerimonia

Ogni dettaglio viene curato con grande professionalità, alleggerendo la famiglia da incombenze pratiche in un momento emotivamente complesso.

Presenza costante, 24 ore su 24

L’Agenzia garantisce reperibilità continua, perché il supporto non può avere orari quando si tratta di offrire conforto e assistenza.

Telefono: 070 932447

Cellulare: 3939153066

Sito internet: www.agfunebrelaurora.it

