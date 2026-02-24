Agenzie funebri, il falso mito dei “turni” obbligatori
Non esistono turni tra agenzie funebri né assegnazioni automatiche legate al luogo o all’orario del decesso. Eppure il “falso mito” continua a circolare, generando confusione proprio nel momento più delicato per una famiglia.
La normativa in materia di polizia mortuaria tutela in modo chiaro la libertà di scelta: sono sempre i familiari a decidere a quale impresa affidarsi, sia che il decesso avvenga in abitazione privata, in ospedale, in una struttura sanitaria o su suolo pubblico. Nessuna agenzia può essere imposta né indicata come obbligatoria.
L’equivoco nasce talvolta dalla presenza di imprese all’interno di alcune strutture o da comunicazioni poco precise fornite in situazioni di forte emotività. Conoscere i propri diritti significa poter valutare con serenità professionalità, trasparenza, modalità operative e costi del servizio, evitando pressioni o decisioni affrettate in un momento già complesso.
