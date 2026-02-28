Da qualche giorno, a Pompu, è attivo lo Sportello di Supporto Digitale del Comune. Nei locali comunali, infatti, ci sarà un servizio di aiuto gratuito dedicato ai residenti e svolto dai dipendenti comunali. Il servizio verrà svolto ogni lunedì dalle 15 alle 17.

Per quanto riguarda il supporto generico il servizio è rivolto all’utilizzo del cellulare e del computer, alla navigazione su internet, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, all’uso di word ed excel. Nello specifico, invece, per quanto riguarda per l’Ufficio Sociale ci sarà la possibilità di prenotare una visita e scaricare analisi mediche; per l’Ufficio Amministrativo si potrà Attivare il CIE e lo SPID; per l’Ufficio Ragioneria si potranno verificare pagamenti e cartelle dell’Agenzia delle Entrate e la Compilazione degli F24 online; per l’Ufficio Tecnico, invece, si potranno consultare le visure catastali di proprietà.

