

L’amministrazione comunale di Maracalagonis ha affidato (in concerto con la Polizia locale coordinata dal comandante Cesare Pisu), a una ditta specializzata il servizio di ripristino del sistema di videosorveglianza presente sul territorio. Prevista la stipula di un contratto che comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché i servizi di gestione e collegamento alla Centrale Operativa attiva H24, con l'obiettivo di garantire il costante monitoraggio e il corretto funzionamento dell’intero sistema. L’intervento consentirà di ripristinare pienamente l’efficienza degli apparati esistenti, assicurando maggiore continuità operativa, tempestività negli interventi tecnici e un significativo potenziamento delle attività di controllo e tutela della sicurezza urbana.

«L’Amministrazione comunale – si legge in una nota - conferma così il proprio impegno nel rafforzare gli strumenti di prevenzione e presidio del territorio, a beneficio della sicurezza e della tranquillità della comunità».

Intanto si è già provveduto all’adeguamento della cartellonistica informativa relativa alla presenza degli impianti di videosorveglianza, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini in stretta collaborazione con il Data Protection Officer Ivan Orrù.

© Riproduzione riservata