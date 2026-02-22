Un soggiorno confortevole per gli ospiti

I sistemi di domotica permettono, oggi, una gestione centralizzata delle luci, della temperatura in camera e dei sistemi multimediali delle aree comuni, direttamente, dal computer della Reception. Elsa Green Energy System è una funzionalità che garantisce un maggiore comfort per gli ospiti e una gestione più agevole per il personale. Bisogna, in effetti, immaginare che quando un ospite esce dalla propria stanza, i dispositivi non necessari, come le luci, siano spenti in automatico, così anche una finestra aperta, il riscaldamento e i climatizzatori si disattivano per evitare qualsiasi spreco.

Elsa Green Energy System

Un sistema di automazione integrato permette di verificare in tempo reale lo stato dell’impianto, così da individuare e risolvere eventuali criticità in rapidità, riducendo i tempi di fuori servizio della stanza e i costi di manutenzione. Tale comfort, determinato dalla domotica alberghiera, migliora l'esperienza di ogni ospite perché offre un ambiente personalizzato. Si può controllare l'illuminazione, la temperatura e i servizi dal proprio dispositivo elevando la soddisfazione della clientela in soggiorno.

La Elsa Group Tlc sviluppa, inoltre, progetti personalizzati per impianti fotovoltaici che contribuiscono a ridurre i consumi energetici della struttura turistica. La collaborazione con esperti del settore assicura soluzioni innovative oltre che soddisfacenti. Rappresentando, poi, l’unico centro assistenza VDA in Sardegna, Elsa Group Tlc garantisce prodotti di alta qualità e un supporto tecnico ad hoc, erogando soluzioni per tutte le esigenze.

Sostenibilità ambientale

In questa prospettiva all'avanguardia, ridurre il consumo di energia elettrica dalla rete conduce alla decrescita, notevole, delle bollette energetiche: un aspetto essenziale nella gestione economica di un hotel. L'uso dell'energia solare, infatti, abbatte con forza l'impatto ambientale: assecondando anche la volontà virtuosa di molti ospiti e contribuisce a migliorare la reputation dell'hotel, orientata a proporsi come una struttura ecologica e responsabile. «La nostra missione è rivoluzionare l’ospitalità in Italia con le nostre idee e la nostra passione!», afferma, con orgoglio e sguardo verso un futuro di innovazione, Bruno Di Iorio, a capo della squadra di professionisti che costituiscono l'azienda El.Sa Tlc Group.

Il governo italiano offre una serie d’ incentivi e sgravi fiscali fino al 67% per chi installa impianti fotovoltaici: in questo modo si riducono di tanto i costi iniziali, interpretando l’investimento fotovoltaico come una scelta, senza dubbio, vantaggiosa. Altro elemento fondamentale per un comfort completo è Elsa Air Control: che cura l'aspetto di climatizzazione. Questa si propone alla clientela come una risorsa strategica che coniuga la ricerca e l'efficienza energetica, riducendo i consumi in maniera intelligente. Grazie alle funzionalità avanzate, il sistema, infatti, adatta il programma alla presenza degli ospiti e alle condizioni climatiche esterne, garantendo, così, una regolazione automatica: evitando sprechi ma ottimizzando l’uso dell’energia.

Futuro responsabile

L'azienda, così orientata a un'attenta responsabilità ambientale, si distingue, pertanto, per progetti fotovoltaici che riducono i consumi energetici di qualsiasi struttura alberghiera. «Le nostre soluzioni non solo ottimizzano l’esperienza degli ospiti, ma permettono alle strutture di gestire risorse in modo più efficiente.», riferisce Di Iorio. Ne consegue che l'uso intelligente dell'energia solare rappresenta un fattore sempre più essenziale per gli ospiti, per i proprietari alberghieri e che, di certo, contribuisce a migliorare l'immagine dell'hotel stesso che assume la veste di struttura ecologica e responsabile. Ecco che l'unione tra domotica e impianto fotovoltaico è, oggi, una strategia fondamentale per una operatività efficace: una scelta di marketing per un hotel che comunica modernità, affidabilità e capacità di innovazione.

