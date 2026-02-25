Cloto amplia la propria collezione di arredi di lusso con “Bolare”, il divano firmato dal designer Marco Ciampa e presentato in anteprima in occasione dell’ATP Challenge di Olbia. Un contesto esclusivo che ha offerto al brand il palcoscenico ideale per svelare una creazione che unisce eleganza formale, ricerca materica e comfort contemporaneo, rafforzando il dialogo tra design, territorio e lifestyle internazionale.

“Bolare” nasce come sintesi tra rigore architettonico e morbidezza scultorea. Il progetto interpreta una visione chiara: far convivere due mondi apparentemente opposti in un’unica armonia estetica. Da un lato, uno schienale lineare che disegna l’orizzonte dello spazio con un segno grafico deciso; dall’altro, una cuscineria fluida e avvolgente, dove i volumi sembrano modellati a mano e sospesi in equilibrio. La struttura diventa così cornice e contenimento, mentre le sedute assumono una presenza dinamica e quasi organica.

Il nome stesso evoca leggerezza e movimento. Le curve sinuose della struttura e l’accoglienza asimmetrica delle sedute generano un gioco di incastri visivi e funzionali che invita non solo alla contemplazione, ma anche all’esperienza tattile. Il risultato è un arredo capace di inserirsi con discrezione negli ambienti più esclusivi — residenze private, yacht, hotel di fascia alta — diventandone al tempo stesso elemento identitario.

Realizzato con materiali pregiati, “Bolare” combina tessuti di altissima qualità con dettagli in metallo e okumè, selezionati per garantire durata, eleganza e coerenza stilistica. La cura dei particolari, cifra distintiva del Cloto Lab, si esprime nelle finiture sartoriali, nelle cuciture calibrate e nell’attenzione alle texture, che raccontano una tradizione artigianale profondamente radicata nel Made in Italy. Ogni elemento è studiato per offrire un equilibrio tra estetica e funzionalità, tra impatto visivo e comfort prolungato.

«Con “Bolare” abbiamo voluto esplorare il dialogo tra struttura e morbidezza, tra linea e volume», spiega Marco Ciampa. «È un progetto che nasce dall’idea di leggerezza come valore formale, ma anche come esperienza concreta di benessere. Il divano deve accogliere, ma anche definire lo spazio con personalità».

Il lancio all’interno dell’ATP Challenge di Olbia sottolinea la volontà del brand di dialogare con un pubblico internazionale, attento alla qualità e al design d’autore. In uno scenario che unisce sport, eleganza e networking, la presentazione di “Bolare” ha rappresentato un momento di incontro tra professionisti, architetti, clienti e appassionati di interior design, rafforzando la presenza del marchio nel panorama dell’arredo di alta gamma.

Radicato nella tradizione italiana ma proiettato verso una visione contemporanea dell’abitare, Cloto continua a distinguersi per la capacità di coniugare innovazione progettuale e maestria artigianale. Ogni collezione nasce da un percorso di ricerca che mette al centro equilibrio, proporzione e identità, con l’obiettivo di offrire soluzioni personalizzabili e coerenti con i nuovi linguaggi dell’interior design internazionale.

“Bolare” è disponibile presso gli showroom Cloto di Olbia e Porto Cervo, punti di riferimento per una clientela nazionale e internazionale. Le collezioni del brand sono inoltre consultabili attraverso lo shop online ufficiale, che consente di esplorare materiali, finiture e configurazioni in un’esperienza digitale immersiva, pensata per accompagnare il cliente in ogni fase della scelta.

Per informazioni: www.cloto.it

Informazione promozionale a cura di Produzione Arredamenti Paola

© Riproduzione riservata