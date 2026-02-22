Vetrocar consolida la sua presenza in Sardegna con un’offerta sempre più completa. Oltre alla riparazione di cristalli per auto, camper e camion, l’azienda estende i suoi servizi specializzati anche su imbarcazioni e yacht.

Questa novità si affianca ad altri servizi accessori come la lucidatura fari, la ricarica dell’aria condizionata e l’applicazione di pellicole oscuranti.
Si propone inoltre il servizio di apertura porte per qualsiasi veicolo in circolazione: l'impiego delle più moderne tecnologie permette di risolvere chiusure accidentali in totale sicurezza e senza danni.

Grazie alle officine mobili, i tecnici intervengono tempestivamente sia su strada che nei porti. «Puntiamo a una mobilità senza intoppi», spiegano da Vetrocar, partner delle principali assicurazioni. L’azienda opera a Cagliari, Oristano, Carbonia e Orroli, con una prossima apertura a Quartu Sant’Elena.

