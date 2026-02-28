Quando l'ascolto dei clienti incontra l'esperienza di farmacisti appassionati, nascono prodotti che fanno la differenza. È la storia di Decofarm, la linea esclusiva di integratori alimentari creata da Parafarmacia Sant'Ignazio per rispondere alle esigenze reali delle persone con formule pensate per il benessere quotidiano.

Tutto inizia nelle Parafarmacie Sant'Ignazio dove un team professionale e affiatato guidato da Riccardo De Francisci e Claudio Cosseddu, fondatori dell'azienda, nota ogni giorno domande ricorrenti: "Cosa mi consigli per le gambe pesanti?", "Un aiuto per i dolori articolari?", "Come rafforzare cuore e difese immunitarie?". Invece di limitarsi a suggerire prodotti di terzi, decidono di agire: collaborano con laboratori certificati italiani per sviluppare Decofarm, una gamma 100% made in Italy, con ingredienti naturali, dosaggi studiati e prezzi accessibili.

Tra i best seller troviamo Edemflog, pratica formulazione in compresse che unisce bromelina estratta dall’ananas e rusco per contrastare ritenzione idrica e migliorare il microcircolo, perfetto per chi sta tante ore in piedi o ha problematiche di gambe gonfie. Poi c'è Arniflog, crema per uso esterno a base di arnica montana e artiglio del diavolo, che offre sollievo rapido da strappi muscolari, dolori e infiammazioni articolari. Per il sostegno cardiovascolare e cerebrale, Omega 3 Plus in perle garantisce alte concentrazioni di EPA e DHA da olio di pesce certificato IFOS, ideale per ottimizzare la dieta mediterranea e prevenire infiammazioni. Tra il loro assortimento citiamo anche Wonder C, integratore che eroga 1 grammo di vitamina C di origine naturale in compresse a rilascio ritardato per 8-12 ore, con la sua forte azione antiossidante, aiuta a stimolare l’immunità e garantisce la formazione di collagene. E non dimentichiamo Wonder D, integratore in compresse da 2000 U.I. di vitamina D3, essenziale per ossa forti, muscoli reattivi e sistema immunitario, particolarmente utile nei mesi invernali sardi con poca esposizione solare.

"Decofarm nasce dall'ascolto quotidiano dei nostri affezionati clienti al banco e dalla collaborazione di tutti i componenti della nostra squadra – afferma Riccardo – formule basate su evidenze scientifiche, ingredienti trasparenti e prezzi vicini alle famiglie isolane, senza compromessi sulla qualità. È un ciclo continuo: ascolto al banco, ricerca condivisa, produzione mirata e feedback per migliorare”. Oggi questi prodotti sono disponibili non solo negli 8 punti vendita di Parafarmacie Sant'Ignazio, ma anche su decofarm.it, con consegne rapide in Sardegna e oltre. Un ponte tra tradizione farmaceutica e innovazione e-commerce che ha già conquistato centinaia di clienti fedeli.

"Con Decofarm offriamo soluzioni concrete, nate dalle esigenze reali del nostro territorio – evidenzia Claudio – e i feedback entusiasti dei clienti sono la nostra migliore conferma".

Con Decofarm, Parafarmacia Sant'Ignazio conferma il suo ruolo di presidio territoriale: un'azienda sarda che cresce creando valore per la comunità, sostenendo il benessere con prodotti etici e vicini alle persone.

Il progetto Decofarm non si ferma qui: ogni giorno, dietro il banco delle Parafarmacie Sant’Ignazio, si raccolgono domande, dubbi e nuovi bisogni, che diventano il punto di partenza per studiare le prossime formulazioni. Continuano ad aggiornarsi, partecipano a corsi e si confrontano con i medici del territorio per sviluppare integratori sempre più sicuri ed efficaci. Nei prossimi mesi sono già in studio nuovi prodotti dedicati: al benessere gastrico con Wonder Gastro, al sostegno del sistema nervoso e ai disturbi della menopausa. Con lo stesso obiettivo che li guida dall’inizio: trasformare l’ascolto quotidiano dei loro clienti in soluzioni concrete per la loro salute.

Visita decofarm.it per scoprire l'intera gamma e trovare il tuo alleato quotidiano per il benessere!

Informazione promozionale a cura di Parafarmacia Sant’Ignazio

© Riproduzione riservata