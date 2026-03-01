Il Salumificio Campidanese Su Sartizzu nasce in una terra ricca di tradizione: Monastir, crocevia di culture e di sapori semplici e genuini che hanno reso unica la Sardegna.

I prodotti rispecchiano i valori

Il Salumificio Campidanese Su Sartizzu è molto più di un’azienda, attraversa quattro generazioni e la sua passione si rinnova ogni giorno. L'attenzione alla manualità e alla selezione delle migliori materie prime, il tramandare la sapienza e il rispetto per i tempi della natura: hanno permesso di offrire alla clientela prodotti d'eccellenza da quasi cent'anni.

Così il gusto inconfondibile del Salumificio si assapora nei tagli della Salsiccia Sarda Campidanese e nella variante fine Sa Cannacca, nel Salame nostrano e nella tipicità della Testa in cassetta e Mustela, sino al filetto di suino, pepato e stagionato con sale e miscela speziata. Le spezie del territorio, scelte e abbinate con attenzione donano alle carni proposte un'autenticità pura.

Una tradizione centenaria

Ogni prodotto del Salumificio ha la sua identità, lavorato dalle mani sapienti di chi custodisce e tramanda le ricette di famiglia, rispettando le usanze del Campidano.

Il mercato, in costante evoluzione, ricerca con consapevolezza l'artigianalità e la produzione del Salumificio Campidanese Su Sartizzu riflette l'eccellenza: per ristoranti, gastronomie, alberghi italiani ma anche europei. L'assaggio di salumi delle migliori carni, avvolte nelle spezie più pregiate, è un'esperienza autentica per il palato dei clienti.

Le famiglie che scelgono i salumi dell'azienda sarda, riportano a casa un pezzo dell'isola mantenendo un legame con le radici della buona cucina.

Il futuro del Salumificio Campidanese Su Sartizzu appartiene alla crescita, a nuovi mercati e a tanta qualità, nella memoria del lavoro cominciato da nonno Giorgio e nonna Fedora nel 1928.

Indirizzo

Km. 19 Strada St. 131, Zona Industriale Monastrir, 09023 Monastir SU

Contatti

070.9177932

susartizzu.com@gmail.com

Informazione promozionale a cura di Salumificio Campidanese Su Sartizzu

© Riproduzione riservata