Cosa dicono le stelle per il 1° marzoLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete – Oggi vi sentite un po’ confusi. Avete bisogno di rimettere ordine e fare chiarezza nella vostra quotidianità.
Toro – Cambiare un’abitudine da zero è controproducente: meglio fare piccoli aggiustamenti, poco per volta.
Gemelli – Questa giornata vi chiede uno sforzo in più. Per riprendervi, organizzate una serata con gli amici!
Cancro – Prendervi cura della vostra salute è una priorità. Non rimandate quella visita a cui pensate da tempo.
Leone – Confrontarvi con le aspettative altrui vi fa sentire sotto pressione. Fate meditazione per gestire l’ansia.
Vergine – Sentite il bisogno di qualche certezza in più. Se il partner non ve le dà, preparatevi al confronto.
Bilancia – Se non chiarite ora, delle piccole incomprensioni rischiano di diventare dei pesi difficili da gestire.
Scorpione – Non abbiate paura delle emozioni intense: abbracciatele e vedrete che ne verranno solo cose buone.
Sagittario – Cercare leggerezza non vuol dire accettare la superficialità. Ricordatelo se un rapporto è agli inizi...
Capricorno – La reciprocità è essenziale, affinché i rapporti funzionino. Vale per quelli d’amore e anche d’amicizia.
Acquario – Se vi mancano stimoli, è controproducente rimanere immobili. Trovate qualcosa che vi emozioni.
Pesci – Essere romantici e idealizzare sono due cose diverse, che spesso vanno a braccetto. Siete felici così?