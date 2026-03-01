Nuoro, appartamento a fuoco: un uomo in ospedale, due famiglie evacuateL’allarme in via Istria. In fase di valutazione la staticità dell’immobile che, a causa delle alte temperature raggiunte, potrebbe risultare compromessa
Allarme a Nuoro attorno alle 8 per un incendio divampato in un appartamento in via Istria.
L’abitazione, al primo piano di una palazzina, ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento, con l’immediato intervento dei vigili del fuoco.
I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza di un uomo, unico occupante dell’abitazione, poi trasportato in ospedale per accertamenti con un’ambulanza del 118.
Evacuate anche altre due famiglie di altrettanti appartamenti all’interno del medesimo stabile.
Difficili le operazioni di spegnimento del rogo. In corso anche la valutazione della staticità dell’immobile che, per via delle altissime temperature raggiunte e secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, risulterebbe compromessa.
(Unioneonline)