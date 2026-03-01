Incidente mortale, questa notte a Quartu Sant’Elena sulla strada provinciale 15. Per ragioni ancora in corso di verifica, un’automobile è uscita di strada e il conducente - un uomo sulla cinquantina - ha perso la vita verso le 2 di notte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sanluri e un mezzo del 118, ma i soccorritori hanno potuto solamente accertare il decesso.

Stando alle poche indiscrezioni al momento filtrate non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, ma l’auto sarebbe uscita di strada per ragioni autonome nel tratto di provinciale che collega Quartu con Maracalagonis.

