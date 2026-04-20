Ci sono ristoranti che scelgono di non inseguire il gusto e le mode del momento, scelgono di restare fedeli a un’identità, trasformandola in un racconto coerente nel tempo. Il Ristorante Antica Cagliari, in via Sardegna, ha scelto di portare a tavola la tradizione culturale enogastronomica dell’isola e della città. Una tradizione sarda che si rispecchia anche nei valori dell’accoglienza e nella volontà di rendere “casa” il proprio locale. Dal 2010, nel cuore della Marina, storico quartiere di Cagliari, il ristorante rappresenta il nucleo originario del gruppo che oggi conta quattro locali: un legame tra cucina, comunità e cultura.

Oggi questa scelta non è neutra. In un contesto in cui la cultura gastronomica sarda attraversa una fase di trasformazione – fatta di contaminazioni, mode globali e perdita progressiva di specificità – mantenere una linea identitaria diventa quasi un atto controcorrente.

Ma Alberto Melis, titolare del gruppo, ha deciso di portare avanti la sua visione e difendere il legame tra il cibo e l’identità di un luogo: “Antica Cagliari vuole assumere un ruolo attivo che va oltre la ristorazione, per diventare presidio culturale”.

Non è un caso che il primo ristorante nasca in via Sardegna, nella Marina, uno dei luoghi più autentici della città: strade strette, botteghe, artigiani, relazioni quotidiane. Un microcosmo urbano che conserva ancora una dimensione comunitaria.

Antica Cagliari è parte integrante di questa comunità. Non è un locale “calato” nel contesto, ma uno spazio che ne condivide i ritmi, le abitudini, e anche le criticità. Un senso di appartenenza che si riflette anche nell’atmosfera interna. L’idea è quella di restituire il calore delle case sarde, dei piccoli centri in cui il cibo non è mai solo nutrimento, ma occasione di incontro. Il ristorante vuole offrire ai propri ospiti uno spazio da vivere: una casa dove festeggiare, condividere momenti felici, tornare.

Ancora una volta, la cucina è interpretata come parte dell’esperienza e del legame che crea tra le persone. “Il lato umano è centrale” nel gruppo Antica Cagliari, come sottolinea il suo fondatore Alberto Melis: “Mi piace pensare a tutta la squadra – dallo chef alla brigata di cucina fino al personale di sala – come una famiglia allargata, un gruppo in cui ognuno porta il suo personale contributo. L’obiettivo che ci lega è quello di offrire un’accoglienza sincera. È un elemento, e un valore, che incide direttamente sulla percezione del cliente perché restituisce alla ristorazione quella dimensione di vicinanza e di calore che spesso si perde nei format più standardizzati”.

La cucina rappresenta la sintesi di questa visione. È a tavola che la filosofia, la passione e l’ospitalità di Antica Cagliari si concretizzano. Il menu propone il meglio della cucina sarda, con piatti di mare e di terra. L’impostazione è chiara: custodire e trasmettere i piatti della tradizione senza troppi sconvolgimenti.

Piatti come fregùla ai crostacei, spaghetti vongole e bottarga, astice alla catalana o filetto di manzo al Cannonau puntano sulla memoria, sui sapori di un tempo, sull'identità. Preparazioni dagli ingredienti semplici e genuini, che raccontano una cultura millenaria, fatta di stratificazioni, scambi e adattamenti, ma sempre radicata in un territorio preciso.

Per questo motivo il ristorante definisce la propria cucina come un’azione culturale. Cucinare, all’Antica Cagliari, significa preservare un patrimonio. Significa non rincorrere solo l’estetica, ma portare a tavola piatti che raccontino la Sardegna attraverso i suoi sapori, i suoi territori, la sua storia. Antica Cagliari, oltre a un indirizzo dove mangiare bene, vuole essere un luogo dove il cibo torni a essere quello che è sempre stato: identità, memoria e comunità.

E forse è proprio per questo che, uscendo, si ha la sensazione di non aver solo “mangiato bene”, ma di aver partecipato a qualcosa di più ampio: un’esperienza gastronomica che racconta una cultura millenaria.

Informazione promozionale a cura di Antica Cagliari

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