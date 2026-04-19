Hospital Glass amplia la propria attività in Sardegna introducendo un servizio dedicato a imbarcazioni e yacht. Dopo aver consolidato la propria presenza nella riparazione e sostituzione cristalli per auto, camper e mezzi pesanti, l’azienda estende ora le proprie competenze anche al comparto nautico, rispondendo a una domanda in crescita.

L’intervento avviene sia su strada che in ambito portuale grazie alle officine mobili, che consentono operazioni senza necessità di spostamento del mezzo. Un approccio che punta a garantire continuità e sicurezza nella mobilità, anche nei contesti più complessi.

Accanto alla nuova area di intervento, Hospital Glass conferma i servizi già attivi, tra cui lucidatura fari, ricarica dell’aria condizionata, applicazione di pellicole oscuranti e apertura porte in caso di chiusura accidentale, effettuata con tecnologie non invasive.

Partner delle principali assicurazioni, l’azienda è operativa a Cagliari, Oristano, Carbonia e Orroli, con una prossima apertura a Quartu Sant’Elena.

Per informazioni contattare il 3477284380.

Informazione promozionale a cura di Hospital Glass

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