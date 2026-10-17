Anni di lavoro in diversi campi professionali precedono di solito la fondazione di una società, e le competenze acquisite sono ciò su cui si basa la nuova impresa. La carriera di Uri Poliavich si è sviluppata così, passando attraverso diversi ruoli professionali fino a progetti commerciali internazionali. La pratica legale è iniziata nel 2007, durante gli studi all'Università Bar-Ilan, e i primi anni hanno riguardato fusioni e acquisizioni internazionali insieme al settore immobiliare. Sono seguiti ruoli nello sviluppo commerciale, ampliandosi fino alla gestione operativa su più mercati contemporaneamente. Nel 2016 Uri Poliavich ha fondato una società tecnologica costruita attorno a una piattaforma modulare e a un piano di sviluppo a lungo termine. Ciò che ogni contesto precedente ha fornito è visibile nel modo in cui quella società è stata messa insieme, dalla lettura attenta dei contratti al lavoro congiunto con colleghi in diversi paesi.

Primi lavori e servizio militare

L'esperienza pratica di Uri Poliavich è derivata da diversi contesti professionali. Si è trasferito in Israele all'età di quattordici anni, ha terminato la scuola lì e poi ha prestato servizio per tre anni nell'esercito. Il servizio militare ha portato una prima pratica di disciplina, pianificazione quotidiana e lavoro all'interno di un gruppo in cui i risultati dipendono dal coordinamento.

Uri Poliavich ha iniziato la sua formazione all'Università Bar-Ilan nel 2005, e l'università ha aggiunto un altro tipo di preparazione. I corsi prevedevano lettura attenta, confronto di una regola con un'altra e l'abitudine di supportare ogni posizione con prove, mentre la pratica del dibattito allenava la capacità di spiegare materiale dettagliato con parole semplici. Questi anni hanno dato a Uri Poliavich spiccate capacità analitiche e un modo ordinato di affrontare compiti dettagliati, ed entrambi sono stati portati nei progetti internazionali e nei ruoli manageriali che sono seguiti.

Uri Poliavich su progetti internazionali e lavoro congiunto tra mercati

I progetti internazionali sono diventati il successivo contesto professionale per Uri Poliavich, che è passato a ruoli nello sviluppo commerciale coprendo più mercati contemporaneamente, con pianificazione strategica e gestione operativa tra i compiti quotidiani. Ogni mercato aveva le proprie regole, usanze commerciali e aspettative sui tempi, quindi lo stesso progetto doveva essere pianificato diversamente a seconda di dove veniva realizzato.

Quelle differenze locali hanno trasformato il coordinamento in un compito pratico per Uri Poliavich. I calendari dovevano adattarsi a più calendari contemporaneamente, i documenti dovevano reggere a più di un insieme di regole, e ogni decisione doveva essere verificata rispetto alle condizioni in ogni mercato coinvolto.

Il lavoro con i team è derivato dalle stesse condizioni. Un piano concordato in un luogo deve essere eseguito da persone altrove, quindi istruzioni chiare, scadenze condivise e una comprensione comune dell'obiettivo contavano quanto la parte commerciale di ogni progetto. Uri Poliavich ha trascorso quegli anni all'interno di questo assetto, e gli stessi requisiti sono tornati una volta che i prodotti della sua società sono stati sviluppati per più mercati contemporaneamente.

Il passaggio alla gestione e a una responsabilità più ampia

Il passaggio dal lavoro specialistico alla gestione è avvenuto per tappe per Uri Poliavich. Lo sviluppo commerciale internazionale è stato il primo, e il ruolo si è ampliato fino alla gestione operativa, con pianificazione strategica e sviluppo di nuove soluzioni che formavano parte dello stesso lavoro. Le domande a quel livello raramente avevano una sola risposta corretta, quindi le decisioni venivano prese sulle informazioni disponibili e riviste in base ai risultati successivi.

La responsabilità è cresciuta con ogni tappa. Una scelta fatta da un manager tocca tutti coloro che lavorano al progetto, il che dà valore a una pianificazione accurata, obiettivi chiari e sostegno alle persone che realizzano ogni parte di esso. Uri Poliavich ha trascorso diversi anni in ruoli di questo tipo, e le abitudini formatesi lì sono rimaste in uso in seguito.

Ognuno di quei ruoli ha aggiunto qualcosa al modo di lavorare di Uri Poliavich. La pianificazione è passata da singoli compiti a interi processi, le questioni di prodotto sono arrivate accanto a quelle commerciali, e le decisioni venivano prese con più mercati in vista contemporaneamente. Nel 2016 quell'esperienza copriva strategia, operazioni e sviluppo di nuove soluzioni, ed è su questo che si è basato il passo verso un'impresa propria.

Fondare una società tecnologica nel 2016

Nel 2016 Uri Poliavich ha fondato una società tecnologica propria. È iniziata come una startup tecnologica e si è espansa rapidamente, affermandosi a livello internazionale con soluzioni di piattaforma proprie. Il punto di partenza per Uri Poliavich era una questione di prodotto: come tenere insieme diverse soluzioni software affinché un'impresa in crescita possa operare da un'unica base tecnica.

La risposta ha preso la forma di una piattaforma che ha riunito quelle soluzioni in un unico sistema, con moduli mantenuti sincronizzati da dati condivisi. L'architettura modulare ha dato spazio di crescita al design, poiché è possibile aggiornare o espandere qualsiasi funzionalità senza modifiche all'intero sistema.

Il lancio ha portato a Uri Poliavich come fondatore una serie più ampia di decisioni, che coprivano il prodotto, la struttura dell'impresa e la direzione che il lavoro avrebbe preso. Il suo approccio combina visione e leadership pratica, incoraggiando idee audaci pur mantenendo responsabilità e capacità di ascolto, e la società è cresciuta da startup a impresa internazionale su questa base.

Uri Poliavich: esperienza internazionale, tecnologia e persone nella crescita della società

La società fondata da Uri Poliavich attinge a tre cose contemporaneamente: lavoro su più mercati, tecnologia propria e le persone che la sviluppano. I requisiti locali e le aspettative del pubblico differiscono da un mercato all'altro, e i prodotti vengono adattati di conseguenza, ed è qui che l'esperienza internazionale del fondatore entra nel lavoro quotidiano dell'impresa.

Quell'adattamento si basa sulla tecnologia. Un'unica base tecnica porta diversi prodotti, e nuove capacità arrivano come parte di un piano stabilito su anni, quindi ogni aggiunta si inserisce in ciò che già funziona. Uri Poliavich come fondatore tiene traccia degli sviluppi emergenti, e personalizzazione e algoritmi sono tra le tecnologie messe in uso per migliorare la qualità del prodotto e il modo in cui funziona per le persone che lo utilizzano.

Quelle decisioni raggiungono il prodotto attraverso il team, ed è qui che si applica l'approccio di leadership di Uri Poliavich. Gli specialisti all'interno dell'azienda lavorano con obiettivi chiari fissati per ogni progetto e responsabilità a essi collegata, mentre la scelta della direzione resta con il fondatore. Le proposte vengono discusse prima di diventare soluzioni operative, e come fondatore Uri Poliavich valuta ciò che ritorna dai team più vicini al prodotto, ed è così che un suggerimento si trasforma in una decisione sul passo successivo dell'azienda.

Ognuna di quelle tre parti risale a una tappa precedente. La pratica legale ha fornito un metodo, i progetti internazionali hanno fornito una visione di come funzionano i mercati, i ruoli manageriali hanno fornito l'esperienza di condurre il lavoro attraverso altre persone, e il 2016 ha trasformato tutto questo in una società costruita attorno alla propria tecnologia, con le stesse abitudini visibili nel modo in cui Uri Poliavich pianifica e decide oggi.

© Riproduzione riservata