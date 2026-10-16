Il grande tennis internazionale è tornato protagonista a Olbia, dove dall'11 al 18 ottobre si disputa la quarta edizione dell'Olbia Challenger, appuntamento del circuito ATP Challenger Tour che negli anni ha consolidato il proprio legame con la città gallurese. Organizzata da MEF Tennis Events in collaborazione con il Tennis Club Terranova, la manifestazione rappresenta un'occasione di incontro tra sport professionistico, valorizzazione del territorio e cultura dell'ospitalità, contribuendo a rafforzare la presenza della Sardegna nel calendario delle competizioni tennistiche internazionali.

Il torneo, appartenente alla categoria ATP Challenger 125, riunisce giocatori già affermati e giovani talenti impegnati nella propria crescita sportiva. Una competizione che offre agli atleti l'opportunità di consolidare la posizione nella classifica mondiale e agli appassionati quella di assistere a incontri di alto livello tecnico.

A ospitare gli incontri è il Tennis Club Terranova, che per l'occasione si presenta nella veste della Cloto Arena. I campi e gli spazi del circolo diventano il centro di una settimana dedicata al tennis, nella quale l'attività agonistica si accompagna all'accoglienza di atleti, staff e ospiti. Supportata per il quarto anno consecutivo dall'Health Partner Mater Olbia e trasmessa in chiaro su SuperTennis, la manifestazione conferma una formula che punta a valorizzare tanto la qualità sportiva quanto l'esperienza complessiva dell'evento.

Tra gli elementi che caratterizzano l'edizione 2026 figura la rinnovata collaborazione con Cloto, presente in qualità di Silver Sponsor. Un rapporto che va oltre la tradizionale visibilità legata a una sponsorizzazione sportiva e trova un'espressione concreta nell'allestimento degli ambienti destinati ai protagonisti del torneo.

La Lounge Atleti e le aree riservate della Cloto Arena sono state arredate con complementi firmati dal brand, selezionati per coniugare funzionalità, comfort e attenzione estetica. Spazi pensati per accompagnare i giocatori nei momenti che precedono e seguono gli incontri, quando la possibilità di recuperare energie, rilassarsi e ritrovare la concentrazione assume un'importanza particolare.

Nel tennis professionistico, infatti, la preparazione di un atleta non si esaurisce nel lavoro svolto sul campo. Le competizioni richiedono una gestione attenta dei tempi di allenamento, delle pause e del recupero fisico e mentale. Anche gli ambienti nei quali i giocatori trascorrono le ore lontano dal terreno di gioco possono contribuire alla qualità dell'esperienza sportiva. È proprio su questa dimensione che si inserisce la presenza di Cloto, attraverso una proposta d'arredo orientata al benessere delle persone.

Per il brand, partecipare all'Olbia Challenger significa trasferire nel contesto sportivo una filosofia nella quale il design non viene considerato esclusivamente come elemento decorativo. La scelta dei materiali, l'organizzazione degli ambienti e l'equilibrio tra estetica e praticità diventano parte di una concezione più ampia della qualità, intesa come capacità di rispondere alle esigenze di chi utilizza uno spazio.

Un approccio che trova diversi punti di contatto con il mondo dello sport di alto livello. La ricerca di soluzioni innovative, la cura dei dettagli e la capacità di programmare ogni fase del lavoro sono elementi che appartengono tanto alla progettazione degli interni quanto alla preparazione atletica. In entrambi gli ambiti, il risultato finale nasce da un percorso costruito nel tempo, nel quale competenza, metodo e collaborazione rivestono un ruolo determinante.

Sul piano agonistico, la quarta edizione dell'Olbia Challenger si è presentata con un elenco di iscritti di particolare interesse, caratterizzato dalla presenza annunciata di quattro giocatori compresi tra i primi cento della classifica mondiale.

Tra i nomi di maggiore richiamo quello dello spagnolo Jaume Munar, già numero 33 del ranking ATP, che nel corso della propria carriera ha maturato esperienza nei principali tornei internazionali, compresi gli appuntamenti del Grande Slam, oltre all'impegno con la nazionale spagnola in Coppa Davis. Accanto a lui, tra i partecipanti annunciati figurano il britannico Jacob Fearnley, l'olandese Jesper de Jong e il bosniaco Damir Dzumhur.

Particolarmente interessante anche la rappresentanza italiana, che comprende giovani emergenti e atleti già conosciuti dal pubblico internazionale. Tra questi Federico Cinà, palermitano classe 2007, protagonista di un percorso di crescita che lo ha portato a conquistare il primo titolo Challenger a Pune e a misurarsi con le qualificazioni degli US Open.

Tra gli italiani annunciati anche Andrea Guerrieri, reduce da una significativa progressione nella classifica ATP e dalla prima esperienza nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam a New York. A completare il gruppo figurano Stefano Travaglia ed Edoardo Maestrelli. Il primo porta con sé l'esperienza di una carriera che lo ha visto raggiungere la sessantesima posizione mondiale, mentre il secondo appartiene alla generazione di tennisti italiani impegnati nel percorso di affermazione sul circuito professionistico.

La continuità dell'Olbia Challenger rappresenta anche un elemento significativo per la città e per il territorio. Giunto alla quarta edizione, il torneo ha costruito negli anni una propria riconoscibilità, inserendosi tra gli appuntamenti che contribuiscono ad ampliare l'offerta sportiva della Gallura. La scelta di organizzare una manifestazione internazionale nel mese di ottobre assume inoltre un valore particolare per una destinazione tradizionalmente associata alla stagione estiva, contribuendo a mantenere viva l'attenzione sul territorio anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza turistica.

Un aspetto sottolineato anche dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi: «L'Olbia Challenger è ormai una certezza nel nostro calendario sportivo: un appuntamento che porta in città atleti di livello internazionale e che conferma la vocazione di Olbia come luogo capace di accogliere grandi eventi. La presenza di quattro Top 100 e di giocatori che stanno vivendo stagioni di altissimo profilo testimonia la qualità del torneo e il lavoro svolto dal Tennis Club Terranova e da MEF Tennis Events. Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta una manifestazione che valorizza la nostra città unendo sport, pubblico e territorio».

Le parole del primo cittadino evidenziano il ruolo che appuntamenti di questa portata possono assumere nella promozione di una destinazione. La presenza di atleti internazionali, l'attenzione dei media specializzati e la trasmissione televisiva degli incontri contribuiscono a collegare il nome di Olbia a un contesto sportivo che supera i confini regionali.

Con la conclusione fissata per domenica 18 ottobre, l'Olbia Challenger entra nella parte finale del proprio programma, quella destinata ad assegnare il titolo e a chiudere una settimana di tennis internazionale sui campi del Tennis Club Terranova.

In questo percorso si inserisce il contributo di Cloto, che attraverso gli allestimenti della Lounge Atleti e degli spazi riservati porta il proprio modo di interpretare il design all'interno di un appuntamento sportivo internazionale. Un incontro tra due mondi accomunati dalla ricerca della qualità, dall'attenzione alle persone e dalla convinzione che ogni risultato nasca dalla cura dei dettagli.

Informazione promozionale a cura di Produzione Arredamenti Paola

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