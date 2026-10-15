Vino, birra artigianale, gastronomia e musica tradizionale si incontrano nel cuore di Oristano. Venerdì 16 ottobre torna Wine Street Experience Sardegna, il format ideato e organizzato da Craf da Banana che valorizza le produzioni dell'Isola attraverso un'esperienza capace di coniugare gusto, cultura e convivialità.

L'edizione punta a trasformare il centro storico in una «piazza sarda contemporanea», uno spazio nel quale le tradizioni dialogano con nuove forme di intrattenimento, coinvolgendo cittadini e visitatori in una serata dedicata alle eccellenze del territorio.

Tra i protagonisti Cantina Pala, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle proprie produzioni vitivinicole, e Birrificio BAM, che porterà nella manifestazione il mondo della birra artigianale. Un'offerta che amplia i confini dell'evento, nato intorno al vino e cresciuto come occasione per conoscere le diverse espressioni della cultura enogastronomica sarda.

Spazio anche alla cucina con uno show cooking dedicato ai prodotti Cuori dell'Isola. Le preparazioni dal vivo permetteranno ai partecipanti di scoprire ingredienti, sapori e peculiarità delle produzioni locali, trasformando la degustazione in un momento di conoscenza della filiera agroalimentare.

A scandire la serata sarà la musica dei Fantasias de Ballos, formazione che porterà nel centro storico balli e sonorità della tradizione sarda. Non soltanto uno spettacolo da seguire, ma un'occasione per coinvolgere il pubblico e favorire l'incontro tra generazioni, nel segno di una cultura popolare che continua a rinnovarsi.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Oristano, è sostenuta da F.lli Ibba, attraverso Cuori dell'Isola e Centro Cash, e Banco di Arborea. Una collaborazione tra istituzioni e imprese che accompagna la crescita di Wine Street Experience Sardegna, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e rendere il centro storico un luogo vivo, capace di generare partecipazione e nuove occasioni di socialità.

Informazione promozionale a cura di Craf da Banana

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