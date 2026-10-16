Dopo la grande partecipazione di oltre 400 persone alla camminata in rosa, proseguono le iniziative di sensibilizzazione, organizzate dall'associazione sangavinese 'Insieme si può', per la prevenzione del tumore al seno in occasione della campagna nazionale dell’ottobre rosa e di altre neoplasie come il tumore ovarico e quello alla prostata.

Così sabato 17 dalle 9 alle 14 nei locali del Civis in via Roma e nel cortile della casa Mereu si svolgerà un’iniziativa dedicata alla promozione della salute, alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, alla prostata e delle patologie oncologiche e alla valorizzazione del benessere come strumento di qualità della vita. Al convegno, moderato dalla dottoressa Michela Barca, interverranno i professionisti sanitari direttori della struttura complessa di oncologia Giulia Gramignano, urologia Eugenio Mereu e recupero e riabilitazione funzionale Andrea Tinti. Poi dalle 11 ci saranno anche altri medici e specialisti. Tra gli altri per la cardiologia e teoria e pratica Blsd il medico Fabio Orrù e il fisioterapista Alessio Laie per la psiconcologia Felicina Atzeri e Alice Bandino. Aderiscono all’iniziativa le tre farmacie di San Gavino con screening gratuiti con la misurazione della pressione e della glicemia.

Così l’associazione ‘Insieme si può’, le cui componenti sono state colpite da tumore, da anni organizza con coraggio e gioia di vivere iniziative preziose per la prevenzione delle patologie che colpiscono oggi sempre di più le donne.

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