Emergenza sbarchi nel Sulcis: complice il meteo, in poche ore sono arrivati 260 migranti, andando a ingigantire i problemi al sovraffollatissimo Cas di Monastir, come denunciano i sindacati di Polizia. Caos anche a Olbia: molti migranti bivaccano al porto in attesa di partire, ma la maggior parte, per via di documenti non idonei, restano di fatto bloccati. All’Isola Bianca si mobilitano anche volontari e Caritas, per la consegna di pasti e indumenti per cento persone.

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