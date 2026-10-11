Il 1° novembre Teatro Doglio si trasforma in una vera scuola di magia. Due ore di esperienza immersiva tra pozioni, mandragole, gufi e civette, prove da superare, misteriose creature e ambientazioni tutte da esplorare. Perché quest’anno, a Halloween, la magia non si guarda: si vive.

E se, per un giorno, potessi entrare davvero in una scuola di magia?

Domenica 1° novembre, varcare le porte di Teatro Doglio significherà lasciare Cagliari fuori ed entrare in un universo straordinario, dove la fantasia prende vita e ogni angolo nasconde una nuova sorpresa.

Arriva The School of Magic – Halloween a Teatro Doglio, organizzato da Palazzo Doglio in collaborazione con Seconda Stella, ispirata all'immaginario magico che ha fatto sognare intere generazioni.

Ma dimenticate il classico Halloween.

Qui non ci saranno una platea e un palco da osservare a distanza. Saranno gli stessi partecipanti a diventare protagonisti della storia, attraversando per due ore spazi completamente trasformati, incontrando personaggi, esplorando ambientazioni e affrontando prove e missioni magiche.

Un mondo da attraversare, nel quale ogni spazio nasconde qualcosa di nuovo: un banco da alchimista, una serra popolata da misteriose mandragole, gufi e civette dal vivo, prove di abilità, una sfera dorata da catturare, divinazione e laboratori. E, naturalmente, giovani maghi pronti ad accompagnare i partecipanti in questa avventura.

Due ore dentro la Scuola di Magia: l'avventura comincia dall'ingresso

La Halloween Magic Experience inizierà ancora prima di varcare le porte della scuola.

Mantelli, sciarpe e bacchette contribuiranno a trasformare grandi e piccoli in aspiranti studenti di magia, mentre scenografie, personaggi e performance li accompagneranno progressivamente all'interno dell'esperienza. Ci sarà anche la possibilità di immortalare il proprio ingresso in questo universo fantastico con una fotografia ricordo.

Da quel momento non ci sarà un'unica scena da guardare, ma un'avventura da vivere in prima persona, passo dopo passo.

Si potrà raggiungere il banco dell'alchimista e preparare una speciale pozione antidoto tra ampolle, ingredienti misteriosi e calderoni fumanti; entrare nella serra magica e cimentarsi con le mandragole; incontrare dal vivo una civetta accompagnata da un falconiere professionista; affrontare prove di abilità e tentare di catturare una velocissima sfera dorata.

E ancora, una grande sfera di cristallo introdurrà al mondo della divinazione, mentre personaggi itineranti compariranno lungo il percorso, sorprendendo gli aspiranti maghi e accompagnandoli da un'esperienza all'altra.

Non si assiste alla scuola di magia: per due ore se ne diventa parte.

Quattro gruppi, quattro valori: quale sarà il tuo destino?

Il viaggio continuerà all'interno del Teatro Doglio, dove quattro lunghi tavoli accoglieranno i partecipanti, suddividendoli in altrettanti gruppi.

Coraggio, ingegno, ambizione, lealtà e amicizia: ogni gruppo avrà i propri valori e nuove prove da affrontare.

I più coraggiosi si cimenteranno nell'intaglio delle zucche e nella creazione di lanterne protettive; gli ingegnosi scopriranno i segreti della calligrafia tra piume e alfabeti antichi; gli ambiziosi realizzeranno sigilli in ceralacca ed etichette per pozioni, mentre gli altri daranno vita a storie da brivido insieme a un cantastorie.

Ma è Halloween. E in una scuola di magia niente può andare esattamente secondo i piani.

Nel pieno dell'esperienza, qualcosa di inaspettato sconvolgerà la scuola: le luci cambieranno, il fumo invaderà il Teatro e tra i tavoli farà la sua comparsa una misteriosa creatura dalle sembianze di un enorme serpente, protagonista di una spettacolare performance di contorsionismo.

Un colpo di scena sorprendente, all'interno di un viaggio pensato per far vivere a grandi e piccoli l'emozione di trovarsi davvero in un universo magico.

Perché chi non ha mai sognato, almeno una volta, di ricevere la propria lettera per la scuola di magia?

Il 1° novembre, a Teatro Doglio, quel sogno potrà prendere vita.

Quest'anno Halloween non si guarda. Si attraversa, si scopre, si gioca. E soprattutto, si vive.

Sei pronto a scoprire la tua magia?

I biglietti per The School of Magic – Halloween at Teatro Doglio sono già disponibili sui canali Box Office Sardegna, online e nei punti vendita autorizzati.

© Riproduzione riservata