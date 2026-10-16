È stata una giornata da incubo per i passeggeri degli aeroporti italiani e dello scalo di Cagliari Elmas nel giorno in cui l’Enav, l’ente nazionale di assistenza al volo, ha segnalato anomalie al sistema di controllo della rete del traffico aereo e nel giorno dello sciopero del personale a terra di Easyjet. Ritardi e cancellazioni anche negli aeroporti di Alghero e Olbia.

Pesanti i disagi nel capoluogo sardo. In totale tra i voli in partenza cinque sono stati cancellati e otto hanno subito ritardi. Per quanto riguarda gli arrivi, dal sito della società di gestione dell’aeroporto (Sogaer) risultano cancellati cinque voli e quattordici hanno subito ritardi.

Il tabellone dei voli in partenza

In particolare i problemi si sono verificati a partire da mezzogiorno e hanno riguardato quattro voli della compagnia Ryanair (diretti rispettivamente verso Parma, Trieste, Catania e Bologna) che sono stati cancellati. In ritardo invece otto voli di cui tre Ryanair (verso Bergamo, Torino e Rimini), due Lufthansa (verso Monaco, Francoforte) e tre di Aeroitalia in continuità territoriale verso Roma e Milano Linate.

Capitolo arrivi. I voli diretti a Cagliari cancellati sono stati quelli Ryanair in partenza da Trieste, Catania, Bologna, Parma e Milano Malpensa quest’ultimo operato da Easyjet. Ritardi invece per gli aerei Ryanair in arrivo da Norimberga, Roma Ciampino, Napoli, Torino, Bergamo, Milano Malpensa, Venezia. Infine oltre l’orario programmato i voli in partenza da Monaco e Francoforte (Lufthansa), Milano Linate e Roma Fiumicino (Aeroitalia).

(Unioneonline/A.D.)

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