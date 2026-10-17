Cosa dicono le stelle per il 17 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete – Nei rapporti personali avete bisogno di qualcuno che vi sostenga e che soprattutto allenti le tensioni.
Toro – Siete pronti a iniziare un nuovo capitolo, scegliete bene con chi condividere questo momento speciale.
Gemelli – Dedicate questa giornata a uscire dalla vostra zona di comfort. Provate qualcosa di diverso dal solito.
Cancro – Cercate di mantenere la calma, una risposta data senza riflettere potrebbe portarvi numerosi problemi.
Leone – Potrebbe arrivare qualche tensione a livello familiare. Tutto si risolverà però in tempi piuttosto brevi.
Vergine – Siete riusciti a fare cambiare idea a quell’amica. I vostri consigli si rivelano sempre molto efficaci.
Bilancia – Un momento di forte recupero sia fisico che mentale. Perché non stilate una lista con i vostri progetti futuri?
Scorpione – Oggi vi potrebbe arrivare una telefonata importante che vi rivelerà dei dettagli inediti e davvero inaspettati.
Sagittario – È un momento in cui ricercate delle conferme che però sembrano non arrivare mai. Serve aspettare.
Capricorno – Non abbiate troppa fretta, le cose fatte bene richiedono molta cura ma soprattutto calma e serenità.
Acquario – Dopo mesi di forti tentennamenti adesso sembra che abbiate trovato la giusta ispirazione per proseguire.
Pesci – Siete sicuri di aver agito bene o vi siete fatti un po’ prendere dalle emozioni del momento? Riflettete...