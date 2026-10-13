L’aviazione civile è finita spesso sotto i riflettori in questo 2026. La crisi in Medio Oriente ha pesato sul settore tra chiusure degli spazi aerei, rotte modificate e aumento dei costi del carburante, mentre gli scioperi estivi hanno creato nuovi disagi ai viaggiatori. Sul fronte della puntualità, però, il quadro dell’estate è stato migliore rispetto all’anno precedente.

Secondo Eurocontrol, tra giugno e agosto la puntualità all’arrivo è salita al 72,6%, 1,2 punti percentuali in più rispetto all’estate 2025. Il traffico, intanto, è cresciuto del 2,4%, con una media di 35.959 voli al giorno. Restano però circa 10,8 milioni di minuti di ritardo ATFM legati alla gestione dei flussi di traffico: un dato enorme, nonostante il miglioramento complessivo.

Ritardi aerei 2026: cosa sapere su puntualità, rimborsi e risarcimenti

Quanto sono stati puntuali i voli nell’estate 2026? La puntualità all’arrivo è stata del 72,6% secondo Eurocontrol, un dato migliore rispetto all’estate precedente. Quasi tre voli su dieci, però, hanno continuato ad accumulare ritardo.

Quando spetta il risarcimento per un volo in ritardo? In generale, quando si arriva alla destinazione finale con almeno tre ore di ritardo e la causa è imputabile alla compagnia. La compensazione può essere di 250, 400 o 600 euro in base alla distanza del volo.

Dopo quante ore si può chiedere il rimborso del biglietto? Se il ritardo alla partenza raggiunge almeno cinque ore, il passeggero può rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso del biglietto; quando serve, può spettare anche il ritorno al punto di partenza iniziale.

I ritardi in Europa nell’estate 2026

Mentre negli Stati Uniti si inizia a ipotizzare di usare l’intelligenza artificiale per ridurre i ritardi aerei, Eurocontrol ha fotografato un’estate europea molto intensa: 35.959 voli medi al giorno e 66 record giornalieri di traffico.

La puntualità all’arrivo è salita al 72,6%, ma il sistema ha comunque accumulato 3,27 minuti di ritardo ATFM per volo. Moltiplicato per l’intera stagione estiva, significa oltre 10,8 milioni di minuti. Le restrizioni ATFM hanno interessato circa 681.000 voli, pari al 21% del totale.

In altre parole, quasi tre aerei su dieci sono arrivati con un ritardo rispetto all’orario programmato. E, pur in un quadro europeo in miglioramento, i problemi restano molto concreti anche a livello locale.

In Sardegna, per esempio, durante l’estate si sono registrati ritardi e disagi nei voli da e per la Sardegna, con criticità che hanno interessato anche i collegamenti in continuità territoriale.

Le compagnie e gli aeroporti più puntuali dell’estate 2026

L’elaborazione di RimborsoAlVolo sui report Eurocontrol e sulle segnalazioni dei passeggeri mostra differenze marcate tra compagnie. Tra i 20 maggiori vettori, SAS ha registrato l’86% di puntualità all’arrivo, seguita da Turkish Airlines all’85%. Tra i risultati meno brillanti, Aegean si è fermata al 60%, mentre ITA Airways ha raggiunto il 62%.

Tra i 30 aeroporti più trafficati, Stoccolma ha guidato la classifica delle partenze puntuali con l’82%, davanti a Oslo e Istanbul, entrambe all’81%. Lisbona si è fermata al 52%, mentre Roma Fiumicino ha chiuso l’estate al 56%.

Sono percentuali che aiutano a capire quanto la situazione cambi da un aeroporto o da una compagnia all’altra: il miglioramento generale non significa, quindi, che il problema dei ritardi sia risolto.

Rimborsi e risarcimenti per i ritardi aerei

La mole di ritardi continua a creare disagi ai passeggeri, ma in Europa esiste una tutela precisa. Fino al 22 ottobre 2027 continuano ad applicarsi le regole attuali del Regolamento CE 261/2004, insieme alla giurisprudenza europea che ha chiarito negli anni quando spettano compensazione, assistenza e rimborso.

Come spiegato anche nelle guide di AirHelp, chi vola nell’Unione Europea può avere diritto a compensazioni economiche fino a 600 euro, oltre all’assistenza durante l’attesa e, in alcuni casi, al rimborso del biglietto.

Quando spetta il risarcimento per il ritardo aereo

Prima di capire dopo quante ore di ritardo spetta il rimborso, è importante distinguere tra assistenza, compensazione economica e rimborso del biglietto. Un ritardo di un’ora, da solo, non fa scattare automaticamente nessuno di questi diritti.

Il diritto all’assistenza dipende dalla durata del ritardo alla partenza e dalla distanza del volo: scatta dopo due ore per le tratte fino a 1.500 km, dopo tre ore per i voli intra-UE oltre 1.500 km e per le altre tratte tra 1.500 e 3.500 km, e dopo quattro ore per gli altri voli più lunghi. In questi casi la compagnia deve offrire pasti e bevande in proporzione all’attesa e consentire comunicazioni; se la partenza slitta al giorno successivo, spettano anche hotel e trasferimenti.

La compensazione economica, invece, può spettare quando il passeggero arriva alla destinazione finale con almeno tre ore di ritardo e la causa è imputabile alla compagnia. Gli importi sono di 250 euro per i voli fino a 1.500 km, 400 euro per i voli intra-UE oltre 1.500 km e per le altre tratte tra 1.500 e 3.500 km, e 600 euro per gli altri voli più lunghi.

La compensazione non è dovuta quando il vettore dimostra che il ritardo è stato causato da circostanze eccezionali che non avrebbe potuto evitare neppure adottando tutte le misure ragionevoli.

Se il ritardo alla partenza raggiunge almeno cinque ore, infine, il passeggero può decidere di non proseguire il viaggio e chiedere il rimborso del biglietto. Quando il viaggio è già iniziato e non serve più rispetto al programma originario, può spettare anche un volo di ritorno verso il primo punto di partenza.

Come ottenere il risarcimento per un volo in ritardo

Per presentare una richiesta è utile conservare la carta d’imbarco, la prenotazione, le comunicazioni ricevute dalla compagnia e gli scontrini delle spese sostenute durante l’attesa. Foto del tabellone o altre prove del ritardo possono essere utili, ma non sostituiscono i documenti principali.

La richiesta va presentata innanzitutto alla compagnia aerea. Se durante l’attesa vengono offerti voucher o buoni viaggio, conviene leggere con attenzione le condizioni prima di accettarli: il voucher deve essere una scelta volontaria e, in alcuni casi, può essere proposto come soluzione definitiva della richiesta.

Se la compagnia non fornisce l’assistenza dovuta e il passeggero deve pagare di tasca propria pasti, hotel o trasferimenti, è importante conservare tutte le ricevute. Le spese devono comunque essere necessarie, ragionevoli e direttamente collegate al ritardo.

Le nuove regole europee sui diritti dei passeggeri dal 2027

Il quadro cambierà dal 23 ottobre 2027, quando inizierà ad applicarsi il nuovo Regolamento (UE) 2026/2202, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 ottobre 2026. Il regolamento entrerà formalmente in vigore il 22 ottobre 2026, ma per i passeggeri le nuove regole diventeranno operative solo un anno dopo.

La riforma mantiene il diritto alla compensazione per i ritardi rilevanti all’arrivo e gli importi di 250, 400 e 600 euro. Introduce però procedure più chiare per i reclami, nuove regole sull’assistenza, maggiore trasparenza sui prezzi e tutele rafforzate su bagaglio a mano, no-show e passeggeri con esigenze specifiche.

Fino al 22 ottobre 2027, quindi, chi subisce un ritardo deve continuare a fare riferimento alle regole oggi in vigore del Regolamento CE 261/2004.

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