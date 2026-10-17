Il ricordo di Andrea Parodi, a vent’anni dalla scomparsaStasera a Cagliari la serata finale della 19esima edizione del premio intitolato all’indimenticato artista
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il mondo della musica ricorda Andrea Parodi. Ricorrono oggi – 17 ottobre – i vent’anni dalla scomparsa del talentuoso e indimenticato artista sardo, cantante, musicista, produttore discografico, voce dei Tazenda e applaudito solista.
Per celebrarlo al Teatro Massimo di Cagliari è di scena la diciannovesima edizione del Premio Andrea Parodi, il prestigioso contest organizzato con la direzione artistica di Elena Ledda.
Sette i finalisti arrivati in Sardegna dopo una lunga selezione tra centinaia di iscritti: Koyel Basu (India/Messico/Inghilterra), Chiaré (Campania), Hita Del Rio (Colombia/Francia), Momi (Friuli), Nubras Ensemble (Italia/Spagna/Romania), Angelica Perri (Calabria) ed Elana Sasson (California/Spagna).
Oggi la serata finale, con anche la consegna del premio Albo d’oro 2026 a Paolo Fresu, che salirà sul palco affiancato da Bebo Ferra e Pierpaolo Vacca.
(Unioneonline)