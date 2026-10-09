Il T Hotel vince il Trifoglio d'Oro al Blue Green Economy Award 2026
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un percorso di sostenibilità che parte dall’energia e punta a trasformare il modo di fare ospitalità. UNA Hotels T Hotel Cagliari si è aggiudicato il Trifoglio d'Oro del Blue Green Economy Award 2026, nella categoria dedicata alla sostenibilità ambientale per le medie imprese italiane.
Il riconoscimento, promosso dall'Associazione For Human Community nell'ambito del network Comunicazione Italiana, premia le realtà capaci di tradurre i principi della sostenibilità in iniziative concrete, con particolare attenzione agli ambiti ambientale, sociale ed economico.
Al centro del premio assegnato alla struttura cagliaritana c'è “T Breath – Energia Pulita, Ospitalità Responsabile”, il progetto attraverso il quale l'hotel ha intrapreso un percorso di transizione energetica orientato alla progressiva riduzione del proprio impatto ambientale. Un processo che, nell'arco di due anni, ha consentito di abbattere del 99,7% le emissioni dirette di CO₂, segnando un cambiamento significativo nella gestione energetica della struttura.
Il progetto nasce dalla volontà di coniugare qualità dell'accoglienza e responsabilità ambientale, intervenendo su uno degli aspetti più rilevanti per una struttura ricettiva: il consumo di energia. La sostenibilità entra così a far parte di un modello di ospitalità nel quale attenzione al servizio e riduzione dell'impatto ambientale procedono nella stessa direzione.
L'assegnazione del Trifoglio d'Oro rappresenta quindi un riconoscimento al percorso avviato da UNA Hotels T Hotel Cagliari e ai risultati raggiunti con “T Breath”, valorizzando un'esperienza che dimostra come anche nel settore alberghiero la transizione energetica possa tradursi in risultati concreti e misurabili.
Il Blue Green Economy Award 2026 inserisce così la struttura cagliaritana tra le realtà italiane premiate per l'impegno nella sostenibilità, confermando il crescente ruolo delle imprese nel promuovere modelli di sviluppo capaci di integrare attività economica e attenzione all'ambiente.
Informazione promozionale a cura di Minoter