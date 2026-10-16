Un pomeriggio tra natura, tradizione e sostenibilità, alla scoperta di un territorio in cui il lavoro dei pescatori convive con la tutela dell'ambiente. Sabato 17 ottobre, in occasione della 43ª Sagra della Polenta di Arborea, Nieddittas apre nuovamente al pubblico il Percorso Corru Mannu, con due visite guidate in programma alle 15 e alle 16.30. Un'occasione per conoscere da vicino i luoghi in cui affonda le radici la storia dell'azienda, iniziata nel 1967 quando nove pescatori fondarono la Cooperativa nel Golfo di Oristano.

Il compendio di pesca si trova all'interno di una zona umida di importanza internazionale, tutelata dalla Convenzione di Ramsar. Un ambiente caratterizzato da specchi d'acqua, rive e praterie di salicornia, che ospita numerose specie di uccelli e assume un fascino particolare durante le migrazioni autunnali. Fenicotteri rosa, aironi cenerini e aironi bianchi maggiori sono alcune delle specie che frequentano la laguna e che i visitatori potranno provare a osservare durante il percorso.

Accompagnati dalle guide Nieddittas, i partecipanti attraverseranno cinque tappe dedicate alla conoscenza degli habitat, della vegetazione e dell'avifauna locale, con binocoli a disposizione durante le soste. La visita durerà circa un'ora e mezza, con spostamenti prevalentemente a bordo di un minibus elettrico da 20 posti. Per cinque partecipanti a turno sarà inoltre possibile effettuare il percorso in e-bike a pedalata assistita.

Ampio spazio sarà dedicato ai progetti di economia circolare sviluppati dall'azienda per valorizzare gli scarti della filiera. Tra questi, il recupero delle cozze non idonee alla commercializzazione, utilizzate per l'alimentazione delle orate, e il riutilizzo dei gusci dei molluschi per realizzare un isolotto destinato alla nidificazione di sterne e gabbiani. Quest'ultimo intervento, sviluppato in collaborazione con MEDSEA, contribuisce alla tutela della biodiversità della laguna.

Lungo il percorso sarà possibile osservare anche la panchina Blue Eco Lab, realizzata con materiali di recupero della filiera, tra cui gusci di cozze e plastica, grazie alla collaborazione con MEDSEA e al contributo scientifico del DICAAR dell'Università di Cagliari. Un'ulteriore applicazione nasce dalla collaborazione con MONDO Spa: una mescola per piste di atletica che utilizza carbonato di calcio ricavato dai gusci dei molluschi, sostituendo parte delle materie prime tradizionali. I visitatori potranno osservarne una porzione.

Il pomeriggio si concluderà ad Arborea, in Piazza Maria Ausiliatrice, dove la Pro Loco accoglierà i partecipanti nell'ambito della 43ª Sagra della Polenta. Per l'occasione sarà possibile assaggiare la polenta fritta con zuppetta Nieddittas, un incontro tra i sapori della tradizione locale e i prodotti della filiera. La visita diventerà così anche un'opportunità per partecipare a uno degli appuntamenti più rappresentativi dell'autunno arborense.

La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e 12 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. L'ingresso è gratuito per i bambini fino a 5 anni e per le persone di età superiore a 65 anni. Ogni turno sarà confermato al raggiungimento di almeno 12 partecipanti. Le prenotazioni dovranno pervenire entro le 15:00 di venerdì 16 ottobre all'indirizzo percorsonatura@nieddittas.it, indicando l'orario scelto e il numero dei partecipanti.

Informazione promozionale a cura di Nieddittas

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