Da ottobre a dicembre Teatro Doglio invita Cagliari a vivere il teatro in tutti i suoi modi: grandi protagonisti, musica, jazz, letteratura, psicologia, spettacoli per famiglie ed esperienze immersive. Venti appuntamenti e un solo invito: entrare, scegliere, lasciarsi sorprendere.

C’è chi verrà per Luca Argentero, chi per ascoltare il jazz di Frank Gambale, chi per ritrovare Il Maestro e Margherita attraverso la voce di Paolo Nori. C’è chi entrerà per un concerto a lume di candela, chi per ascoltare Stefania Andreoli, chi porterà i propri figli a vedere Il Gruffalò.

È questa l’idea di Sipario Aperto: fare di Teatro Doglio un luogo da frequentare e da scoprire, ogni volta in modo diverso.

Da ottobre a dicembre sono venti gli appuntamenti in programma, il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sul palco, insieme ad Argentero, Nori e Andreoli, arriverà Moses con una nuova produzione tra musica e parola. La musica attraverserà tutta la stagione con Stefano Di Battista, Iris Group, Frank Gambale All Star Band, l’omaggio a Jeff Buckley degli Slow Pilot e il ritorno del Christmas Gospel, quest’anno con Sherrita Duran Gospel Choir.

Tornano anche i concerti Candlelight, dopo i sold out di settembre, mentre per le famiglie il programma prosegue con Viva la Vida – La grande avventura di Miguel e Il Gruffalò.

E qualche volta sarà lo stesso Teatro a cambiare volto: per Halloween le poltrone scompariranno per lasciare spazio a un’esperienza immersiva ispirata al mondo della magia. A dicembre, invece, il L.E.I. Festival porterà a Teatro Doglio incontri e riflessioni dedicati quest’anno alla spiritualità.

Perché non esiste un solo modo di andare a teatro. Si può entrare per ridere, ascoltare, pensare, condividere un’esperienza con i propri figli o vedere dal vivo un artista che si segue da anni.

Sipario Aperto è un invito a scegliere ciò che ci somiglia, ma anche a lasciarsi sorprendere da ciò che ancora non conosciamo.

Teatro Doglio. Vieni per uno spettacolo. Porta a casa un altro sguardo.

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