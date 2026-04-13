Nel cuore della Sardegna, Copagri Sardegna rappresenta da oltre trent’anni un punto di riferimento per migliaia di aziende agricole. Nata nei primi anni ’90 come articolazione della Confederazione Produttori Agricoli, l’associazione opera per offrire rappresentanza, servizi e tutela a un comparto strategico per il territorio.

Fin dall’inizio, Copagri Sardegna si è proposta come “casa comune degli agricoltori”, promuovendo confronto, crescita e partecipazione. Un impegno che si traduce in attività concrete: consulenza tecnica e amministrativa, formazione, accesso ai fondi europei, assistenza sindacale e presenza ai tavoli istituzionali.

Attraverso una rete diffusa di uffici e Centri di Assistenza Agricola (CAA), l’associazione supporta le imprese in tutte le fasi produttive, dalle pratiche PAC alla gestione aziendale, fino alla sicurezza e alla sanità animale.

Negli ultimi anni Copagri Sardegna ha rafforzato il proprio ruolo di guida per affrontare le sfide della transizione ecologica e della nuova PAC 2023-2027, promuovendo un’agricoltura più sostenibile e competitiva. Copagri ha contribuito inoltre a promuovere importanti distretti Agro – Alimentari, tra cui il Bio-Distretto Sud Sardegna e il Distretto Regionale della Pesca.

Accanto ai servizi, l’associazione svolge un’importante funzione di rappresentanza, portando ai tavoli istituzionali le esigenze delle imprese agricole e contribuendo alle politiche di sviluppo rurale. Un’attività che mira a sostenere il comparto, spesso segnato da criticità infrastrutturali e burocratiche.

“La nostra azione parte dall’ascolto degli agricoltori e si traduce in soluzioni concrete per una crescita sostenibile del territorio”, affermano i vertici regionali.

Copagri Sardegna si conferma così una realtà radicata e capillare, impegnata a valorizzare l’agricoltura sarda e ad accompagnarla verso un futuro innovativo, senza perdere il legame con la tradizione.

Informazione promozionale a cura di COPAGRI

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