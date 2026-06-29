La ristorazione italiana vive uno dei suoi paradossi più evidenti: i consumi crescono, gli italiani non rinunciano a mangiare fuori casa, ma i ristoranti fanno sempre più fatica a restare aperti. Costi crescenti, difficoltà nel reperire personale, e chiusure sempre più frequenti. Il rapporto FIPE-Confcommercio 2026 restituisce l'immagine di un settore composto in prevalenza da piccole o piccolissime aziende, a conduzione familiare, che resiste ma richiede sempre più competenze imprenditoriali per poter affrontare un mercato variabile e complesso. Circa la metà delle imprese non supera i primi cinque anni. Il progetto imprenditoriale di Alberto Melis, la soglia critica dei 5 anni, invece, l’ha triplicata. Nel giugno 2026 il suo storico ristorante Antica Cagliari in via Sardegna festeggia i sedici anni di attività. Partendo dal rapporto FIPE, abbiamo parlato di una possibile “ricetta” per migliorare la longevità delle imprese.

“Il settore della ristorazione, in quanto legato alla cultura e all’identità di una comunità, è per sua natura un settore complesso e mutevole. Ti mette davanti a delle scelte continue. Quando ho aperto il Ristorante Antica Cagliari nel giugno del 2010 ero consapevole delle difficoltà che avrei dovuto affrontare. Ma avevo energia, passione e la squadra giusta per attraversare ostacoli e incertezze. Sono passati sedici anni e sono sempre più convinto: fare ristorazione non è un’attività semplice e non è solo impresa. Il ristorante ha un ruolo sociale per le persone e per il territorio. E nel tempo dell’AI, il suo ruolo è diventato cruciale”.

Tre parole chiave per descrivere il ristorante Antica Cagliari

La nostra identità si riassume in un’immagine con le persone al centro. Prima ancora di aprire le porte del ristorante, il 25 giugno 2010, ci siamo interrogati sul tipo di offerta che volevamo offrire ai nostri ospiti, fermarci alla qualità del prodotto non ci bastava. Siamo partiti dall’atmosfera di convivialità legata al cibo e a ciò che rappresenta nella nostra cultura, ai pranzi in famiglia, al mangiare insieme, ai ricordi nati a tavola. Questa è la nostra idea di ristorazione: un’esperienza gastronomica costruita intorno alle persone e per le persone. Quindi la prima parola è decisamente questa: persone.

Un’altra parola che soffia nell’anima del locale è “trasmissione”. Il valore sociale della ristorazione lo sperimenti davvero quando fai esperienze all’estero. Quando esci dall’Italia ti rendi conto di quanto il cibo sia parte della nostra identità sociale e culturale. Il nostro ristorante propone una cucina tradizionale nel senso etimologico del termine, ossia trasmissione di memorie e di saperi. Insieme ai piatti facciamo conoscere un patrimonio culturale vivo. Offriamo autenticità, sia nell’accoglienza che nel piatto, perché raccontiamo una tradizione che è dentro di noi, non la stiamo costruendo o mettendo in scena.

Infine, la terza parola chiave che spero ci condurrà a festeggiare tanti altri compleanni è “emozione”. Ho iniziato parlando di passione per questo lavoro e, senza dubbio, penso all’emozione come formula per la longevità. Si parla sempre di offrire un’esperienza, ma l’esperienza non è passiva, nel Ristorante Antica Cagliari cerchiamo di crearla insieme agli ospiti che divengono protagonisti di un tempo sospeso. Un tempo di cui ci facciamo custodi e che si popola di momenti da ricordare, felicità condivisa e scoperta.

La ristorazione oltre il cibo

In questi sedici anni Cagliari è diventata una città più internazionale e più turistica. Alberto Melis ha scelto di essere parte viva di questa trasformazione offrendo uno spazio familiare, in cui le emozioni e le persone sono parte dell’esperienza gastronomica. Il ristorante Antica Cagliari è un luogo in cui si racconta la Sardegna attraverso il cibo, ma soprattutto attraverso una formula di accoglienza che crea relazioni personali e rafforza il ruolo sociale della ristorazione. Una formula che è diventata un’idea di successo per il futuro.

Informazione promozionale a cura di Antica Cagliari

© Riproduzione riservata