C'è chi ama il vino rosso, ma d'estate finisce per metterlo da parte. E c'è chi sceglie un bianco per la sua freschezza, pur continuando ad apprezzare il carattere, la struttura e la personalità che solo un rosso sa esprimere. Da questa osservazione nasce Èros, il nuovo vino di Siddùra. Un progetto sviluppato nell'arco di due anni che oggi si presenta come una delle novità più originali del panorama enologico italiano. Colli del Limbara IGT, 12 gradi alcolici, Èros è un vino rosso pensato per essere servito fresco, tra i 10 e i 12 gradi. Non un bianco. Non un rosato. Un rosso a tutti gli effetti che sceglie però una strada diversa, capace di coniugare la freschezza ricercata dai consumatori contemporanei con l'identità e la profondità tipiche di questa categoria. Una scelta che nasce dall'ascolto del mercato e dall'osservazione delle persone.

Oggi il vino viene vissuto in modo diverso rispetto al passato. Cambiano le occasioni di consumo, cresce l'attenzione verso prodotti più leggeri e ad alta bevibilità e si affermano modalità più informali e flessibili. Èros interpreta questo cambiamento senza inseguire una moda. “Volevamo creare un vino rosso con caratteristiche uniche nel suo genere. Un vino che restasse profondamente rosso, ma che potesse essere servito a temperature normalmente associate ad altre tipologie - spiega Mattia Piludu, direttore generale di Siddùra -. Èros nasce da un'idea sviluppata prima in vigna, poi in cantina e infine nel marketing, fino ad arrivare al suo nome e al suo claim: Il desiderio va servito fresco”.

L'obiettivo non era sostituire il vino rosso tradizionale, ma ampliarne le possibilità. Creare un vino capace di occupare uno spazio ancora poco presidiato: quello di chi cerca freschezza e immediatezza senza rinunciare alla complessità e alla personalità di un rosso. Per questo Èros si presenta come un vino fuori dagli schemi. Fresco, perché rompe la consuetudine del rosso servito a temperatura ambiente. Vibrante, perché esprime energia, sapidità e tensione aromatica anche quando viene servito fresco. Audace, perché sceglie di collocarsi in una fascia di consumo nuova. E, per certi aspetti, rivoluzionario, perché prova a riscrivere il rapporto tra il vino rosso e le sue occasioni di consumo. Dietro questa apparente semplicità si nasconde un lungo lavoro enologico. “L'idea di Èros è partita dal desiderio di bere un rosso d'estate, fresco e morbido allo stesso tempo - racconta l'enologo di Siddùra, Dino Dini -. Tutto il lavoro svolto in vigneto e in cantina è stato orientato a raggiungere questo equilibrio. L'obiettivo era ottenere un vino capace di mantenere piacevolezza, intensità aromatica e identità anche a temperature di servizio più basse”.

Per raggiungere questo risultato, Siddùra è intervenuta sia in vigneto sia in cantina. La gestione delle uve è stata orientata a contenere l'accumulo zuccherino senza compromettere la piena maturazione del frutto. Successivamente, il percorso di vinificazione è stato studiato per preservare freschezza ed espressione aromatica. Dopo una prima fase di macerazione sulle bucce necessaria all'estrazione del colore, il vino viene separato anticipatamente dalla parte solida e completa la fermentazione in assenza delle bucce, secondo un approccio che richiama, per alcuni aspetti, le tecniche utilizzate nella vinificazione in bianco. “Abbiamo cercato un equilibrio diverso rispetto a quello tradizionalmente associato ai vini rossi - prosegue Dini -. Un vino capace di esprimere profumi fruttati, morbidezza e bevibilità, mantenendo però il carattere e la personalità di un rosso”. È questa la sfida che ha accompagnato tutto il progetto Èros. Rivendicato come Colli del Limbara IGT e ottenuto esclusivamente da uve aziendali coltivate in Gallura, Èros mantiene un forte legame con il territorio, pur scegliendo di interpretarlo con un linguaggio nuovo. Perché, a volte, l'innovazione non consiste nel cambiare le regole. Ma nel trovare il coraggio di scriverne di nuove.

Informazione promozionale a cura di Siddùra

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