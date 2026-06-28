Il prossimo 26 luglio, a partire dalle 21:00, la Forte Arena ospiterà Roberto Bolle and Friends – Gran Galà: una serata straordinaria con il Maestro Roberto Bolle, étoile di fama mondiale, e alcuni tra i ballerini più talentuosi del panorama europeo e internazionale.

Tecnica, eleganza, emozione: ogni Galà è un'esperienza unica, costruita su un programma che il Maestro rinnova di volta in volta con nuove coreografie e ospiti d'eccezione. Un viaggio nel cuore della grande danza classica e contemporanea, capace di coinvolgere e meravigliare spettatori di tutte le età.

Mancano pochissimi giorni: fino al 30 giugno, i biglietti sono scontati del 50% per tutti i ragazzi e le ragazze fino ai 18 anni. Un gesto concreto per avvicinare le nuove generazioni alla magia del balletto ai suoi massimi livelli, regalando un'esperienza capace di ispirare e lasciare il segno.

Per raggiungere lo spettacolo sarà inoltre disponibile il servizio bus navetta Cagliari – Forte Arena – Cagliari.



Info e biglietti disponibili sui canali Box Office Sardegna.

Con la promozione under 18 al 50%, attiva ancora per pochi giorni, la grande danza internazionale è più vicina.

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