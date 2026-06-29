I dati pubblicati lo scorso 6 giugno dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate confermano una tendenza che Promos Immobiliare osserva quotidianamente sul territorio: il mercato immobiliare sardo continua a crescere, ma con differenze sempre più marcate tra le aree che attraggono residenti e investimenti e quelle che devono fare i conti con lo spopolamento.

La recente diffusione dei dati regionali offre infatti l'occasione per leggere più da vicino le trasformazioni che stanno interessando il mercato immobiliare dell'Isola e le diverse dinamiche che caratterizzano città e piccoli centri. Nel 2025 le compravendite residenziali nell'Isola hanno raggiunto quota 18.820, registrando una crescita del 6,2% rispetto all'anno precedente. Un risultato che, secondo l'agenzia immobiliare guidata da Luigi Mereu, racconta un mercato dinamico ma sempre più influenzato dalla capacità dei territori di offrire servizi, collegamenti e opportunità.

A prima vista potrebbe sembrare una notizia in controtendenza rispetto ai dati demografici che da anni descrivono una Sardegna alle prese con il calo della popolazione e l'invecchiamento dei residenti. In realtà, osservando il mercato da vicino, emerge una realtà più articolata. «Nella nostra attività quotidiana osserviamo come il valore di un immobile sia sempre più strettamente legato alla qualità del contesto in cui si trova», spiega Luigi Mereu, titolare della Promos. «Servizi, scuole, strutture sanitarie, collegamenti e opportunità lavorative incidono in modo determinante sulla capacità di un territorio di attrarre nuovi residenti e investimenti».

Secondo l'agenzia, oggi non esiste più un unico mercato immobiliare sardo. Accanto ai territori che continuano a mostrare vivacità e capacità attrattiva, vi sono aree che stanno affrontando le conseguenze dello spopolamento e della progressiva riduzione delle opportunità. Una dinamica che interessa molti piccoli centri dell'Isola, dove la difficoltà non riguarda soltanto il valore degli immobili, ma sempre più spesso la possibilità di trovare acquirenti interessati a investire e a vivere stabilmente in quei territori.

Un segnale incoraggiante arriva però dall'interesse crescente di pensionati, cittadini stranieri e lavoratori in smart working, attratti dalla qualità della vita, dalla tranquillità e dai prezzi più accessibili rispetto ai principali centri urbani. Una tendenza ancora contenuta, ma che potrebbe contribuire alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e offrire nuove prospettive a diversi comuni della Sardegna. Parallelamente si rafforzano le aree urbane e metropolitane, che continuano a concentrare una quota significativa della domanda abitativa. I dati relativi a Cagliari rappresentano bene questa tendenza: nel 2025 il capoluogo ha registrato 1.922 compravendite residenziali, mentre l'Area Urbana Cagliaritana ha superato le 2.500 transazioni, rappresentando oltre la metà dell'intero mercato provinciale.

Anche le tipologie maggiormente richieste raccontano l'evoluzione delle esigenze delle famiglie. Le compravendite si concentrano soprattutto nelle abitazioni comprese tra i 50 e i 115 metri quadrati, una fascia che continua a rappresentare il punto di equilibrio tra disponibilità economiche, funzionalità e qualità della vita. Per Promos Immobiliare, questi numeri confermano che il mercato immobiliare sardo mantiene una notevole capacità di adattamento ai cambiamenti sociali ed economici. Le preferenze degli acquirenti evolvono, i territori si trasformano e la domanda si concentra sempre più nelle aree capaci di offrire servizi e prospettive di sviluppo.

La casa continua a rappresentare uno dei principali investimenti per le famiglie sarde, ma le compravendite raccontano anche qualcosa di più profondo: l'evoluzione dei territori, delle comunità e delle scelte che i cittadini compiono guardando al proprio futuro.

Informazione promozionale a cura di Promos

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