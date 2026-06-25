In Ogliastra, l'attività sportiva trova una sua dimensione unica: mare, macchia mediterranea e ampi spazi all'aperto che caratterizzano ogni esperienza, trasformando il movimento in un modo diverso di esplorare il territorio.

Grazie all'offerta dell'Arbatax Park Resort si soddisfa ogni tipo di ospite e qualsiasi attitudine perché si spazia tra diversi sport acquatici, come snorkeling, kayak e stand up paddle. Così l'autenticità dell'isola si apprezza ancora di più: si osservano quei dettagli spesso nascosti che direttamente sul mare, lungo la costa, sono rivelati: piccole insenature, pareti rocciose modellate dal vento maestro, scorci che raccontano il carattere forte di questo pezzo di Sardegna.

Si aggiungono, po, le attività sulla terraferma, con campi da tennis e padel, percorsi trekking e sessioni di fitness all'aria aperta. Un programma, questo, che permette di alternare il contatto con il mare e il relax più totale a momenti riservati all'attività fisica immersi nella natura.

Tra le discipline protagoniste spicca il tennis per merito della collaborazione con Sunball Tennis, una società specializzata nella gestione di academy all'interno di resort internazionali. Le lezioni, sia individuali che di gruppo, sono orientate a favore di giocatori di ogni livello e rappresentano un'occasione, anche in vacanza, per allenarsi in un contesto lontano dai ritmi abituali frenetici.

Anche i più giovani trovano opportunità dedicate grazie al Cagliari Calcio Summer Camp, dove bambini e ragazzi partecipano a molteplici attività sportive guidate da istruttori qualificati, così da condividere momenti di gioco, apprendimento e socialità.

A completare la proposta sportiva emergono le attività organizzate con LongAge, le quali sono orientate al benessere e alla longevità. In esse il focus è rivolto all'equilibrio tra movimento, consapevolezza e cura di sé stessi, attraverso dei percorsi studiati per valorizzare il rapporto con l'ambiente circostante.

In questo contesto paesaggistico così particolare, lo sport non è soltanto un'attività da svolgere durante la vacanza, ma diventa parte del modo di vivere il luogo, seguendo un ritmo che unisce energia, l'aria aperta e il contatto con il territorio.

In Ogliastra, infatti, il concetto di sport si intreccia con quello di esplorazione. La ricerca della performance a tutti i costi cede il posto al piacere di muoversi in un ambiente che invita a rallentare: qui, lo sport si misura continuamente con un affaccio privilegiato sul paesaggio.

All'Arbatax Park Resort l'attività fisica diventa parte essenziale del viaggio. Che si tratti di una partita a tennis, di un'escursione lungo i sentieri costieri o di un'uscita in kayak nelle acque dell'Ogliastra, il filo rosso si conferma il rapporto diretto con natura, la vera protagonista dell'esperienza.

Per maggiori informazioni, visitare il sito arbataxpark.com

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