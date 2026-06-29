Dietro ogni azienda di successo non c'è mai una sola persona, ma una squadra capace di condividere obiettivi, responsabilità e visione. È questa la filosofia che ha permesso a NP IMMOBILIARE SRL, realtà fondata e guidata da Nicola Perra, di crescere negli anni e affermarsi nel mercato immobiliare cagliaritano.

L'azienda si occupa della riqualificazione e valorizzazione di immobili, trasformando vecchi edifici in moderne soluzioni abitative pronte per essere immesse sul mercato. A curare tutta la comunicazione e il marketing dell'azienda è Francesca Bande, titolare di EFFE Digital Marketing e marketing manager di NP IMMOBILIARE SRL. Attraverso strategie digitali, campagne pubblicitarie, contenuti e branding, si occupa di valorizzare ogni progetto immobiliare e di far conoscere l'azienda a clienti e investitori.

La parte tecnica è affidata a due figure di grande esperienza: Fabrizio, geometra e direttore lavori, e Lorenzo, anch'egli geometra e direttore dei lavori. Entrambi seguono con attenzione ogni fase dei cantieri, coordinando le attività e garantendo che ogni intervento venga realizzato nel rispetto degli standard qualitativi che contraddistinguono l'azienda. Un ruolo fondamentale è svolto anche da Ilaria, responsabile dell'area amministrativa.

Dalla gestione documentale al coordinamento delle pratiche, il suo lavoro assicura che ogni processo interno si svolga in maniera efficiente e organizzata. A completare il team c'è Matteo, agente immobiliare incaricato della commercializzazione degli immobili realizzati da NP IMMOBILIARE SRL. È lui ad accompagnare i clienti durante il percorso di acquisto, fornendo assistenza, informazioni e supporto fino alla conclusione della compravendita.

La forza di NP IMMOBILIARE SRL risiede proprio nella collaborazione tra un gruppo di lavoro che condivide valori come trasparenza, affidabilità e attenzione al cliente, con l'obiettivo di offrire immobili di qualità. Per info sugli immobili visionare il sito nicolaperraimmobiliare.it

Informazione promozionale a cura di NP IMMOBILIARE SRL

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