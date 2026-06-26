Dal 26 al 28 giugno Carbonia diventa il punto di incontro della meeting & event industry nazionale e internazionale ospitando la 35ª Convention Annuale di MPI Italia Chapter, il capitolo italiano di Meeting Professionals International, la più importante associazione mondiale dedicata ai professionisti del settore congressuale e degli eventi. Per tre giorni il Sulcis accoglierà operatori del turismo, buyer, destination manager, organizzatori di eventi, rappresentanti delle istituzioni e professionisti provenienti dall'Italia e dall'estero per un confronto sulle nuove sfide del turismo congressuale, della sostenibilità e della valorizzazione dei territori.

L'edizione 2026, dal titolo "From Underground to Global Sea Routes: Gateway to the Sulcis", è organizzata dal Comune di Carbonia in collaborazione con MPI Italia Chapter e nasce con l'obiettivo di raccontare il percorso di trasformazione di un territorio che, partendo dalla propria identità mineraria, guarda oggi alle connessioni internazionali, all'innovazione e alle nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico.

«Carbonia accoglie con orgoglio la 35ª Convention Annuale di MPI Italia Chapter, un'importante occasione per promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del Sulcis anche all'estero e per rafforzare il posizionamento del territorio nel panorama del turismo congressuale e degli eventi», dichiarano il Sindaco di Carbonia Pietro Morittu e il Vice Sindaco e Assessore al Turismo Michele Stivaletta.

La Convention porterà nel Sulcis alcuni tra i principali protagonisti del settore a livello nazionale e internazionale. Tra gli ospiti figurano Rainer Suhr, responsabile Turismo e Marketing di Oberhausen, città tedesca accomunata a Carbonia da una forte tradizione mineraria, e Thijs Peters, membro dell'International Board of Directors di MPI. Saranno inoltre presenti rappresentanti di importanti destinazioni e operatori internazionali, a conferma della crescente attenzione verso la Sardegna e il Sulcis come destinazione per eventi, meeting e incentive.

«Con questa Convention vogliamo raccontare una destinazione che ha saputo trasformare la propria storia in una leva per il futuro. Il Sulcis rappresenta un esempio virtuoso di come patrimonio culturale, sostenibilità, autenticità e innovazione possano convergere nella costruzione di esperienze di valore per la meeting & event industry nazionale e internazionale e per le comunità locali», afferma Ileana Coiana, Presidente di MPI Italia Chapter.

Al centro del programma ci sarà il racconto del Sulcis Iglesiente come modello di valorizzazione territoriale. Il patrimonio minerario, la memoria industriale, i paesaggi, i cammini, le tradizioni e le eccellenze culturali ed enogastronomiche saranno protagonisti di un percorso che metterà in luce il potenziale del territorio come destinazione per il turismo esperienziale e congressuale. Tra gli interventi previsti quelli dedicati al Sistema Museale di Carbonia, all'enoturismo, al Cammino Minerario di Santa Barbara, ai temi della sostenibilità e dell'ospitalità diffusa, oltre ai contributi di personalità della cultura sarda come la scrittrice Paola Musa, la giornalista e scrittrice Leyla Manunza, la studiosa di simbolismo Cristina Muntoni e Chiara Vigo, custode dell'antica arte del bisso marino.

Non mancheranno le esperienze immersive sul territorio, con attività di team building presso la Grande Miniera di Serbariu e la visita a Porto Flavia, luoghi simbolo della storia industriale sarda che rappresentano oggi esempi concreti di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

La Convention rappresenta una vetrina strategica per Carbonia e per l'intero Sulcis, offrendo l'opportunità di presentare il territorio a una platea qualificata di professionisti e decisori del settore eventi e turismo, contribuendo a rafforzarne la visibilità e l'attrattività nei mercati nazionali e internazionali.

Informazione promozionale a cura di ILDA EVENTS

© Riproduzione riservata