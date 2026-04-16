Si avvia alla conclusione la campagna promozionale “Spacca Prezzo” di CFadda, attiva fino al 19 aprile 2026, in una fase dell’anno che si conferma strategica per il comparto casa, giardino e fai da te. Le settimane primaverili, infatti, rappresentano tradizionalmente un momento di riattivazione dei consumi legati alla cura degli spazi domestici, con una crescente attenzione da parte dei clienti verso interventi di rinnovo, manutenzione e miglioramento dell’abitare.

In questo contesto, la campagna di CFadda si inserisce intercettando una domanda che appare sempre più orientata non solo alla convenienza, ma anche alla progettualità. Non si tratta soltanto di acquisti funzionali, ma di scelte legate a una visione più ampia della casa, vissuta come spazio da valorizzare e adattare alle esigenze stagionali. L’arrivo della bella stagione, in particolare, spinge molti clienti a intervenire su terrazze, balconi e giardini, trasformandoli in ambienti sempre più centrali nella quotidianità.

Tra le categorie che stanno registrando maggiore interesse si segnalano gli arredi da giardino, insieme a barbecue e soluzioni per la convivialità all’aperto. Parallelamente, resta elevata l’attenzione verso le attrezzature per la manutenzione del verde, gli utensili elettrici e gli strumenti per il fai da te, a conferma di una tendenza consolidata che vede sempre più persone impegnate direttamente nella cura degli spazi domestici.

La campagna “Spacca Prezzo”, che propone sconti fino al -50% su un ampio assortimento di prodotti, accompagna questa fase stagionale offrendo soluzioni trasversali per diverse esigenze, dal piccolo intervento domestico fino a progetti più strutturati. Un approccio che riflette l’evoluzione del settore, sempre più orientato a integrare funzionalità, estetica e accessibilità economica.

«La primavera rappresenta da sempre un momento centrale per il nostro settore», commenta CFadda. «In queste settimane osserviamo una maggiore propensione alla progettazione degli spazi domestici, sia interni che esterni. I clienti non cercano solo il prodotto, ma soluzioni che permettano di migliorare concretamente la qualità della vita in casa».

Nelle fasi finali della campagna, la disponibilità dei prodotti resta legata alle scorte presenti nei punti vendita, elemento che contribuisce a concentrare ulteriormente l’attenzione dei clienti negli ultimi giorni di promozione. Un dinamismo tipico di questo periodo, in cui la combinazione tra stagionalità e condizioni promozionali favorisce un’accelerazione delle decisioni d’acquisto.

Il volantino della campagna è disponibile in tutti i punti vendita CFadda presenti sul territorio regionale e online, offrendo una panoramica completa delle referenze coinvolte. L’iniziativa si inserisce all’interno di una strategia più ampia che punta a rafforzare il posizionamento dell’insegna come punto di riferimento per il bricolage in Sardegna.

Con oltre 140 anni di storia, CFadda continua a presidiare il mercato locale affiancando famiglie e professionisti con un’offerta articolata e in costante aggiornamento. In un contesto in cui la casa assume un ruolo sempre più centrale, anche dal punto di vista esperienziale, il settore del fai da te e del miglioramento domestico conferma il proprio ruolo chiave nei consumi delle famiglie.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.cfadda.com.

Informazione promozionale a cura di CFadda

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