Il 25 aprile 2026 torna da CFadda il “Risparmio Day”, una giornata speciale interamente dedicata al risparmio concreto e immediato. Sabato 25 aprile, in tutti i punti vendita dell’insegna, i clienti potranno usufruire di 40€ di sconto immediato ogni 100€ di spesa, applicato direttamente alla cassa. Un’iniziativa esclusiva, valida per un solo giorno, pensata per offrire un vantaggio reale a chi desidera acquistare prodotti per la casa, il fai da te e il giardino approfittando di condizioni particolarmente vantaggiose.

Il “Risparmio Day” si inserisce in un periodo strategico dell’anno, caratterizzato dall’avvio della stagione primaverile e dalla crescente attenzione verso gli spazi domestici e outdoor. È il momento in cui molte famiglie scelgono di dedicarsi a piccoli e grandi interventi di manutenzione, rinnovamento o miglioramento degli ambienti, sia interni che esterni, anche in vista dell’estate e di una maggiore vivibilità degli spazi all’aperto. In questo contesto, la possibilità di ottenere uno sconto immediato e proporzionale alla spesa rappresenta un incentivo concreto a pianificare acquisti utili e mirati.

L’iniziativa rappresenta quindi un’occasione ideale per anticipare progetti già in programma, completare lavori avviati nei mesi precedenti o semplicemente rinnovare gli spazi con nuovi arredi e soluzioni funzionali. Dalle attrezzature per il giardinaggio agli utensili per il bricolage, passando per complementi d’arredo, materiali tecnici e prodotti per la cura della casa, il “Risparmio Day” consente di accedere a un’ampia gamma di articoli con un beneficio economico immediatamente percepibile sullo scontrino, favorendo scelte d’acquisto più consapevoli e una gestione più efficiente del budget familiare.

«Con il Risparmio Day vogliamo offrire ai nostri clienti un’opportunità semplice e concreta: spendere meno, subito», dichiara CFadda. «È una giornata pensata per premiare chi sceglie la qualità e l’affidabilità dei nostri prodotti, con un vantaggio immediato, trasparente e senza complicazioni. Il nostro obiettivo è rendere più accessibili interventi e acquisti che migliorano la qualità della vita quotidiana».

La promozione è valida su prodotti disponibili in pronta consegna e non è cumulabile con altre offerte in corso. Sono escluse alcune categorie merceologiche e servizi, secondo quanto indicato nei punti vendita. Proprio per la natura limitata e concentrata dell’iniziativa, CFadda invita i clienti a programmare per tempo la visita in negozio, così da cogliere al meglio l’opportunità ed evitare eventuali picchi di affluenza durante la giornata. Una pianificazione anticipata consente inoltre di individuare con maggiore precisione i prodotti necessari e ottimizzare il vantaggio economico offerto dalla promozione.

Con oltre un secolo di esperienza alle spalle, CFadda continua a rappresentare un punto di riferimento per il bricolage e il fai da te in Sardegna. Una presenza costruita nel tempo attraverso un’offerta ampia e competitiva, una profonda conoscenza del territorio e un’attenzione costante alle esigenze concrete delle famiglie e degli appassionati del settore, accompagnando l’evoluzione degli stili abitativi e delle abitudini di consumo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.cfadda.com o rivolgersi direttamente ai punti vendita CFadda presenti sul territorio.

Informazione promozionale a cura di CFadda

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